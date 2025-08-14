GTA 5 nově podporuje Multi Frame Generation od Nvidie. Podpora nekončí, navzdory blížícímu se pokračování

I když Rockstar pilně pracuje na veleočekávaném Grand Theft Auto 6, nepřestává vylepšovat svůj současný hit. Ještě aby ne, když se i po více než dekádě od původního vydání prodává skvěle. S posledním updatem do GTA 5 přibyla podpora DLSS 4 Multi Frame Generation. Namísto jednoho snímku vám umělá inteligence tak může generovat rovnou tři snímky z jednoho skutečného. Hodit se k tomu budou ovladače, které najdete na oficiální stránce Nvidie.
Zrovna GTA 5 není hra, která by na současné karty tlačila tolik, že by tuto technologii vyloženě potřebovala. DLSS 4 navíc využijí pouze majitelé karet od Nvidie z padesátkové řady, které by samy o sobě neměly mít problém hru rozběhnout i bez moderních pomůcek.
V aktuální podobě je GTA 5 náročnější na hardware, než jak si můžete pamatovat z doby původního vydání PC verze. Začátkem letošního roku se nároky navýšily s vydáním Enhanced verze, která se nesetkala s vřelým přivítáním. Přidala sice grafické vychytávky z konzolových verzí, ale zato se nemálo zhoršil technický stav. Od vydání se ale její reputace zlepšila, na Steamu má aktuálně 71 % kladných hodnocení.