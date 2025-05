GTA 6 letos nevyjde, Rockstar ho odkládá na květen 2026. Chce předčít očekávání fanoušků

Jako blesk z čistého nebe. Tak přišla zpráva o odkladu vydání veleočekávaného GTA 6. Podle předchozích informací a několikanásobného utvrzení šéfa vydavatelství Take Two jsme se ho měli dočkat letos na podzim. To už ovšem neplatí, nově bude mít Grand Theft Auto 6 premiéru 26. května 2026 na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

Důvod odkladu je jednoduchý. Rockstar potřebuje více času, aby jejich novinka nejen naplnila, ale rovnou předčila očekávání fanoušků. Nic bližšího jsme se o samotné hře nedozvěděli. Dovětek „podělíme se s vámi o více informací brzy“ ale zní docela slibně vzhledem k tomu, že nás čeká letní sezóna plná oznámení. Tak snad se po GTA 6 zase neslehne zem.