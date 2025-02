GTA V bude na PC ještě lepší. Rockstar dorovnává vychytávky a obsah doposud dostupný jen na konzolích

Jsou to skoro 3 roky, co Grand Theft Auto V vyšlo v nativní verzi pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Na rozdíl od ostatních verzí přidali několik vychytávek, které se 4. března konečně dostanou i do PC verze. Jestli už GTA V máte ve své knihovně, tento upgrade dostanete zdarma.

Pokud hrajete pouze singleplayer, změny v obsahu nepoznáte. Týkají se totiž pouze části GTA Online. Update doplní všechny vozidla a jejich upgrady v Hao's Special Works, které dříve byly dostupné pouze na konzolích. Vedle toho přibydou i výzvy v divočině, kde musíte zachytit parádní snímky místních zvířat.

Díky ukazateli vašeho kariérního postupu budete moci snadno sledovat, jak se rozrůstá vaše kriminální impérium. Nový hráči by díky měli mít snadnější start díky vylepšené úvodní části GTA Online. I PC hráči si s tímto updatem budou moci předplatit GTA+, které přidává další výhody do mutliplayerové části hry. Jde třeba o zvýšení příjmů, větší kapacitu pro ukládání vozidel nebo exkluzivní oblečení.

Grafická vylepšení a nové hardwarové požadavky

GTA V kromě obsahu do online části dostane také obecná technická vylepšení. Mezi ně spadá například ray tracing stínů a odrazů, který byl zatím jen na konzolích. K tomu se navíc přidá globální osvětlení. Při hraní také můžete využít upscalery FSR 1 a 3 od AMD a DLSS 3 od Nvidie.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10

Procesor: Intel Core i7-4770 nebo AMD FX-9590

RAM: 8 GB

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1630 4 GB VRAM nebo AMD Radeon RX 6400 4 GB VRAM

Úložiště: 105 GB na SSD Doporučené hardwarové požadavky Operační systém: Windows 11

Procesor: Intel Core i5-9600K nebo AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 3060 8 GB nebo AMD Radeon RX 6600XT 8 GB

Úložiště: 105 GB na SSD s kompatibilitou DoubleStorage

Pokud máte hru nainstalovanou na SSD s podporou DirectStorage, po updatu se vám bude načítat rychleji. Nově si také bude lépe rozumět s vyšším rozlišením a počtem snímků či s většími poměry stran. Vylepšení přijde také v ohledu audia díky podpoře Dolby Atmos.

Ty z vás, na které jsou nové požadavky už příliš náročné, můžeme uklidnit. Podpora současné PC verze GTA V nebude končit. Upgrade vám Rockstar nebude nutit. Nastane problém jen v případě, že budete chtít hrát s přáteli GTA Online na nové verzi. Obě budou fungovat samostatně, takže se navzájem hráči z různých verzí nepropojí.

Zdroj: Rockstar Games