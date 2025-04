GTA V je na PC hezčí, ale online část trpí. Na Steam Decku ji nerozjedete vůbec

Na začátku března vyšlo na PC Grand Theft Auto V ve vylepšené verzi, která po téměř třech letech dorovnala konzolové verze. Novinky se týkají hlavně grafiky, která skutečně díky globálnímu nasvětlení skrz ray tracing opravdu prokoukla. Hráči s ní ovšem moc spokojení nejsou. Na Steamu má momentálně z více než 30 tisíc hodnocení 62 % kladných.

Důvody jsou různé, výtky se týkají převážně GTA Online. Legacy a Enhanced verze fungují samostatně a hráči si vzájemně spolu nezahrají. Rockstar nabízí možnost, kdy si svůj Online účet můžete převést na novou verzi, ale tento proces nefunguje v každém případě. Některým hráčům bylo jednoduše řečeno, že jejich účet k tomu není způsobilý.

Rockstar nepotěšil ani hráče na Linuxu. Kvůli novému anti-cheatu je na operačních systémech z této rodiny online část Enhanced verze nehratelná. Co víc, nezahrajete si ji ani na Steam Decku. Musíte si tak vystačit se singleplayerem, do kterého s updatem nepřibyl žádný kus nového obsahu. Ať už GTA Online hrajete jakkoliv, v Enhanced verzi z neznámého důvodu nenajdete textový chat.

Při oznámení této novinky také padlo, že díky vylepšením se bude hra na SSD načítat rychleji. Což podle některých recenzí také neplatí vždycky. Často narazíte také na připomínky o obecných grafických chybách.

Technologie připravovaná pro GTA 6

Když ale Enhanced verze běží, jak Rockstar zamýšlel, opravdu vypadá lépe. Aktualizovanou grafiku dopodrobna rozebírá Digital Foundry. Tím hlavním je globální osvětlení vytvořené skrz technologii ray tracingu. S ním se nemohou pochlubit ani konzolové verze.

Detailní nasvětlení celého otevřeného světa si ukousne nemalý kus výkonu, ale prostředí díky němu vypadá o dost přirozeněji. Dle úsudku Digital Foundry je tento systém vytvořený tak dobře, že nedává smysl, aby ho Rockstar použil jen u jedné hry na jedné platformě. Na mysl automaticky přichází netrpělivě očekávané GTA 6, které s ray tracingem určitě bude pracovat.

Jelikož je GTA V téměř 12 let stará hra v základu vytvořená pro PlayStation 3 a Xbox 360, musela by dostat obšírnější facelift, aby mohla využít ray tracing naplno. Enhanced verze má v jeho využití rezervy. Odrazy například neuvidíte u všech objektů, kde by to dávalo smysl. Počítá se tak hlavně s materiály a povrchy, které Rockstar jednotlivě přímo označil jako reflexní.