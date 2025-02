GTA VI má vyjít letos na podzim, opět utvrzuje Take-Two. Podle ředitele vydání významně posílí prodeje konzolí

Fanoušci netrpělivě čekají na jakýkoliv střípek informací ohledně nového dílu série Grand Theft Auto. Kromě loňského traileru jsme v podstatě nedostali nic z oficiálních zdrojů a podle některých insiderů se mělo vydání z podzimu 2025 přesunout na příští rok. Společnost Take-Two, pod kterou Rockstar Games spadají, ale ve své čtvrtletní finanční zprávě opět utvrzuje investory v tom, že GTA VI má vyjít letos na podzim.

Konkrétní datum stále neznáme, ale šušká se o tom, že bychom se měli v dohledné době dočkat dalšího traileru. Nečekejte ale se zatajeným dechem. Podobné spekulace se internetem šířily už koncem minulého roku. A jak to dopadlo, víme moc dobře. Nezbývá tedy, než si počkat, s čím Rockstar zase přijde.

Vydání GTA se nezabývají jen hráči samotní, ostře ho sledují také ostatní vydavatelé a vývojářská studia. Není tajemstvím, že se takovému gigantovi budou chtít s vydáním svých novinek vyhnout, jak to jen půjde. Proto z valné většiny stále nevíme, jaké novinky budou na podzim vycházet.

Je také stále otevřená otázka platforem. GTA VI se chystá na PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Rockstar má ve zvyku s PC verzí čekat několik let a vypadá to, že jejich přístup se nezmění. Strauss Zelnick, ředitel Take-Two v rozhovoru pro IGN řekl, že se z jejich pohledu stal PC trh v posledních letech důležitější součástí byznysu. Jestli ale GTA letos opravdu vyjde, zahrajeme si ho velmi pravděpodobně jen na konzolích.

Zelnick je přesvědčený o tom, že GTA VI razantně pomůže se zvýšením prodejů konzolí, i když jejich prodeje za poslední rok nebyly žádný zázrak. „Když máte na trhu velký titul, a my jich máme na trhu hodně, historicky to prodává konzole. A přesně to se dle mého stane tento rok. Namyslím si, že nám to tarify ulehčí, ale řekl bych, že v kalendářním roce 25 dojde k významnému nárůstu prodejů konzolí díky plánu vydavatelů, a to nejen našeho,ale i ostatních. Takže se poklesu prodeje konzolí neobávám.“

Jeden z dotazů na Zelnicka se týkal také nadcházející konzole Nintendo Switch 2. Dle jeho slov ji Take-Two hodlá podporovat. „Se společností Nintendo máme dlouhodobý vztah. Podporovali jsme tuto platformu, když to dávalo smysl pro jednotlivé verze.“ Na prvním Switchi si můžete zahrát několik dílů Borderlands, BioShock nebo Civilizaci. GTA V se ale verze pro Switch nedočkalo.

Take-Two kromě nového GTA má letos v plánu vydat také Borderlands 4, doposud největší akci z jejich šílené série stříleček. Právě dnes má oficiální premiéru strategie Civilization VII a v létě nás ještě čeká Mafia: The Old Country.

Zdroj: VideoGamesChronicle, IGN