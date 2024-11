Half-Life 2 je zdarma. 20. výročí oslavuje nová verze propojující základ s epizodami

Tuhle legendu netřeba představovat, opakoval bych jen stokrát vyřčené. Místo toho vás rovnou nasměruju na Steam, kde si můžete Half-Life 2 do večera 18. listopadu aktivovat úplně zdarma. Žádný chyták v tom není, hra vám zůstane v knihovně napořád. Aby toho nebylo málo, k oslavě 20. výročí od vydání vyšel v nové verzi, která rovnou obsahuje i obě epizody, které dále rozšiřují Gordonův příběh.

Nový update toho přináší opravdu dost. Vše do detailu najdete rozepsané přímo na Steamu. Half-Life 2 má například nově integrovanou podporu pro Steam Workshop, takže přidávání fanouškovského obsahu do hry bude otázkou pár kliknutí. Dobré zprávy čekají i ty z vás, kteří se zajímají o vývoj. Zatímco epizody již dříve měly doprovodný komentář od tvůrců, základní hra se ho dočkala až s tímto updatem.

Tým Secret Tape, který má za sebou také podařený dokument k 25. výročí série Half-Life, si připravil další, tentokrát věnovaný čistě druhému dílu. Najdete v něm i záběry ze zrušené třetí epizody.

V dokumentu je také řeč o takových věcech, jako byl únik rozpracované verze, soudní spory s vydavatelem a vzpomínky na doby, kdy Valve teprve budovalo Steam. Jestli vám to nestačí, zamiřte na výroční web, kde mimo jiné najdete také prezentace z E3 z let 2002 a 2003.

V příštím roce fanoušci budou mít příležitost získat druhé vydání knihy Raising the Bar, která původně vyšla před téměř dvěma dekádami. Nová verze bude rozšířená o doposud neviděné koncepty a řeč bude také o nápadech týkajících se nikdy nevydané třetí epizody.

Ještě si ale odskočíme k samotné hře. Valve jí věnovalo zaslouženou péči a přidalo řadu grafických i funkčních vylepšení. Uživatelské rozhraní se bude škálovat s vyššími rozlišeními. Na několika mapách jsou opravené sprity trávy. Kuše a RPG mají upravené modely, aby vypadaly lépe na širokoúhlých monitorech. A ptáci se už nebudou tolik zasekávat. Sice jsem netušil, že Half-Life 2 takový problém měl, ale očividně už si s ním nikdo nemusí lámat hlavu.

V menu nově najdete nastavení pro hraní na ovladači. Všechny mapy dostaly plné využití HDR. Novinky se dostaly nejen do základu, ale také do Deathmatche. Snažil jsem se vypíchnout jen to nejdůležitější, menších detailů a vylepšení je opravdu hromada. Pokud byste se ale na druhou stranu radši vrátili ke starší verzi, máte možnost. Ve vlastnostech hry na Steamu najdete betu pojmenovanou steam_legacy, která Half-Life 2 vrátí do podoby před výročním updatem.

Jestli je na vás Half-Life 2 i po všech vylepšení příliš ošklivý, tak vás určitě bude zajímat již dříve oznámená RTX verze. O té žádné větší novinky zatím nemáme, pouze se její karta objevila na Steamu. Vzhledem k aktuálnímu výročí bych se nedivil, kdyby k vydání také neměla daleko.