Halo na říjen chystá překvapení. Pokračování je jisté, mluví se i o předělávce prvního dílu

Halo je i přes všechny dřívější trable jednou z největších značek Xboxu a po nepříliš úspěšném Infinite s ní mají tvůrci velké plány, aby ho zkusili zase postavit na nohy. Lehce je nastínili už loni, kdy byla řeč o změně technologií, filozofie a jména vývojářského týmu. Vypadá to, že tým z Halo Studios je připravený nám říct o svých plánech něco konkrétnějšího, a to v říjnu během turnaje Halo World Championship 2025.

V rámci videa A New Dawn jsme na předchozím ročníku viděli ukázku, která ale nebyla reprezentací skutečné podoby nadcházejícího dílu. Dle slov vývojářů chtěli jen předvést, co si mohou dovolit s Unreal Enginem 5, na který přešli z vlastního Slipspace enginu. Spekuluje se také o tom, že k 25. výročí, které Halo oslaví příští rok, se chystá vedle pokračování také předělávka prvního dílu. I když zatím tvůrci nic konkrétního neprozrazují, fanoušci by prý šampionát rozhodně neměli minout.

„V posledních několika týdnech se objevilo množství spekulací o tom, kdy a kde se objeví další podrobnosti o některém z mnoha projektů, na kterých Halo Studios aktivně pracuje. Obvykle se k podobným záležitostem nevyjadřujeme, ale tentokrát chceme vstoupit do konverzace a trochu nastínit fanouškům, kteří se rozhodují, jestli jít, nebo nejít na tento turnaj, co mohou očekávat.

Minulý rok jsme na HaloWC představili „A New Dawn“, kde jsme mluvili o přechodu na Unreal Engine, umožnili vám nahlédnout do zákulisí projektu Foundry a debutovali jsme s jménem Halo Studios. Pro nás byl „A New Dawn“ jen začátek - na letošním HaloWC se těšíme na pokračování.

Spekulování je vždycky zábava, ale pokud chcete získat oficiální informace o tom, na čem Halo Studios pracují, nenechte si letošní Halo World Championship ujít. Pevně doufáme, že se k nám v říjnu v Seattlu připojíte.“ Tento proslov najdete v oficiálním blogu. Ať už to ve výsledku bude jakékoliv odhalení, mohlo by trochu zachránit aktuálně nepříliš pozitivní náladu okolo Xboxu.