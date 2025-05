Hellblade 2 vyjde v létě na PlayStation 5. Xbox chystá port jedné z nejpůsobivějších her současnosti

Je to přesně rok od vydání druhého dílu Senuina příběhu. Námitky ohledně toho, že má Hellblade 2 plytkou hratelnost a spíš by se dal nazvat interaktivním filmem, nejsou nepřesné, ale nelze studiu Ninja Theory upřít, že vytvořili jednu z nejlépe vypadajících her současnosti. Nebude to trvat dlouho a Senua's Saga: Hellblade 2 si budeme moci zahrát i na PlayStationu. Vydání bylo oznámeno na léto.

Nová verze nemá přídomek Enhanced jen tak pro legraci. Vedoucí studia Dom Matthews říká, že do hry přidají nové funkce, které zatím blíže nespecifikoval. Na PS5 budou už v základu, hráči na PC a Xboxu Series S|X novinky dostanou formou bezplatného updatu.

„Ninja Theory má na PlayStationu skvělé fanoušky už od dob Heavenly Sword a jsme nadšení, že můžeme přivítat hráče na PlayStationu zpět do Senuina příběhu.“ Můžeme očekávat, že PS5 verze využije vychytávek ovladače DualSense a chystá se také optimalizace pro PS5 Pro.

Pokud byste si chtěli zahrát první kapitolu Hellblade, můžete se do ní pustit už teď. Hellblade: Senua's Sacrifice je na PlayStationu dostupný už dlouho a vyšel ještě předtím, než Microsoft studio Ninja Theory odkoupil a zařadil do své skupiny Xbox Game Studios.