Helldivers 2 avizují chystanou spolupráci s Halo. Poprvé se tak ikona Xboxu dostane na PlayStation

Pokud někdo ještě nevěřil tomu, že jsou konzolové války u konce, události posledních měsíců a let jsou toho jasným důkazem. Na multiplatformní strategii naskakuje stále více společností. Xbox vydává většinu svých novinek i na PlayStation a naopak PlayStation již 26. srpna uvede na Xbox Series S|X svoji hitovku Helldivers 2. A z nového traileru si lze odvodit, že tato spolupráce půjde dál. V jeho závěru totiž zní hudba z Halo: ODST.
Fanoušci Helldiverů od vydání prosí vývojáře o několik spoluprací. Vedle velikánů, jako je Star Wars, často padá jméno série Halo. Hra má svým stylem přeci jen velmi blízko k tomu, jak Master Chief vypadá. Do hry jste zbroje z Halo mohli dostat pouze s použitím modifikací, ale nejspíš se jich dočkáme oficiální cestou.
Zatím není jasné, co vlastně tato spolupráce bude znamenat. Každopádně je to ale velký milník, protože Halo se na PlayStationu zatím neobjevilo v žádné podobě. Spekulace se už několik měsíců také točí kolem toho, že v Halo Studios vzniká port Master Chief Collection pro PS5. Což by nebylo překvapivé, protože se portování her Microsoftu neskutečně vyplácí. Ať už to byla Forza Horizon 5, nebo Indiana Jones, každá hra se objevila v měsíčním žebříčku nejprodávanějších her. A s Halo by to určitě byl podobný scénář.