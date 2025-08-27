Helldivers 2 se spojilo s Halo. Příští týden započnou boje v srdci nepřátelských planet

Konzolové války můžeme prohlásit oficiálně za ukončené. Gears of War si zahrajete na PlayStationu, na Xbox dorazilo Helldivers 2. A aby toho nebylo málo, Helldivers se skutečně dočkali spolupráce se sérií Halo, konkrétně s jejím dílem ODST. Už nyní ve hře najdete sadu inspirovanou touhle legendární střílečkou. Její součástí je útočná puška, pistole, brokovnice a SMG. To hlavní je ale samotná zbroj. Doplnit si ji můžete i kápí.
Všechny kousky z této sady si můžete pořídit pouze za Super Kredity. Nastřádat je můžete samotným hraním, ale pokud jich zrovna nemáte dostatek, můžete zainvestovat i reálnými penězi. Není to ale takové množství, že byste nutně museli platit, pokud Helldivers 2 hrajete aktivně.
Je čas zatlačit nepřítele
Studio Arrowhead s novinkami nebrzdí. Další velká várka se do hry chystá už 2. září v updatu Into the Unjust a tentokrát to nebudou jen prémiové doplňky, i když jednu sadu jménem Dust Devils očekávat můžete. Tím hlavním jsou ale nové mise do nitra domovských planet hmyzáckých Terminidů. Je čas zatlačit jejich invazi a ukázat jim, zač je toho demokracie.
Planety obsazené touto frakcí jsou naskrz provrtané a zahalené v oblaku nebezpečné mlhy. Boje na takových místech tedy nebudou vůbec jednoduché. Musíme se vydat do samotného nitra labyrintu, kde se nachází Hive Lung - zrůdnost, ze které se rodí další Terminidi.
Vzhledem k tomu, že musíme vyrazit do podzemí, nebudeme mít plnou podporu. Spojenci vám jen těžko pošlou dodatečné zásoby, takže se musíte spoléhat čistě na svůj tým. Pokud vám to stále přijde jako brnkačka, počkejte, až uvidíte, co za potvory se v podzemí i na povrchu těchto planet ukrývá. Terminidští mutanti v mlze nabírají na síle.
Pobíjení hmyzáků není vždy to hlavní. Budeme doprovázet mobilní těžební stanici na místo určení, v jiných misích máte za úkol zbavit se hnízdiště Terminidů na planetě. Pokud dají hráči síly dohromady, mají šanci vykopat nepřítele z planety úplně.
