Herní Indiana Jones vyrazí do světa v prosinci. Nakonec se dostane s půlročním zpožděním i na PlayStation

S Indym od MachineGames je to jako na houpačce. Když jsme o něm slyšeli poprvé, měl vyjít na všechny velké platformy. Poté si to ale Microsoft rozmyslel a Indiana Jones and the Great Circle měl být exkluzivitou pro PC a Xbox. A nyní se to zase mění. Na platformy Microsoftu dorazí 9. prosince, ale nakonec jde jen o časovou exkluzivitu. Verze pro PlayStation 5 se chystá na jaro příštího roku. Podle odhadů bychom se jí mohli dočkat v dubnu. Stále platí, že Indy bude v den vydání součástí Game Passu.

Vzhledem k tomu, že vydání hry není zas tak daleko, bychom očekávali, že dostaneme větší porci záběrů z hraní. V doprovodném traileru jich je ale jen pár. Už se ale začaly objevovat první dojmy ze zahraničí. Web VGC The Great Circle například popisuje jako kombinaci Uncharted a Hitmana z pohledu první osoby.

Příběh se odehrává mezi díly Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížová výprava. Vedoucí projektu Jerk Gustafsson prozradil, že s konceptem příběhu přišel už v začátcích přímo Todd Howard. „Byl to on, kdo ten nápad s příběhem zažehl už v začátcích. Velkou část příběhu je pokračováním filmu Dobyvatelé ztracené archy, hru vnímáme jako přímé pokračování filmu. Indiana Jones, kterého vidíme ve hře, je Indy, kterého jsme viděli v Dobyvatelích ztracené archy.“

Hratelností se bude Indy snažit vyvážit akční části s těmi adventurními. „Je to adventura v kombinaci s akcí. Na první místo stavíme objevování, protože to je tím hlavním. Ale samozřejmě tady máme i skvělé akční pasáže. Jsou stejně důležité, ale snažíme se více tíhnout k dobrodružnému žánru,“ pokračuje dále Gustafsson. Jeho další slova se týkají důvodů, proč budeme novou Indyho hru hrát z pohledu první osoby. Důvodem je sebedůvěra studia. S FPS hrami mají bohaté zkušenosti a věří, že jim tento styl sedne i tentokrát.

Je jasné, proč se Indiana Jones porovnává s Uncharted. Co ale zmíněný Hitman? Od něj si Indy půjčí pár nápadů během plížících pasáží. Budeme se moci převléct do různých obleků, se kterými nás nepřítel tak snadno neodhalí. Ve většině případů ale bude záležet na hráči, jestli do akce naběhne střemhlav, nebo se oblast pokusí vyčistit bez jediného švihnutí bičem.

Se včerejším trailerem byly také spuštěny předobjednávky a odhaleny všechny edice hry. Jako bonus za předobjednávku dostanete balík The Last Crusade s kosmetickými doplňky. V Premium edici vedle toho navíc dostanete outfit Temple of Doom, digitální artbook a garantovaný přístup k příběhovému rozšíření The Order of Giants, jehož datum vydání zatím neznáme. S touto edicí se také do hry můžete pustit o 3 dny dříve, tedy 6. prosince.

K dispozici je také fyzická sběratelka, jejíž dominantou je glóbus se skrytým úložným prostorem. Spolu s ním dostanete také zápisník, repliku artefaktu a steelbook. Vypadá to ale, že součástí balení nebude disk se hrou. Místo toho dostanete pouze kód pro digitální Deluxe edici hry. Cenově sběratelská edice vychází na 4 864 Kč, najdete ji v oficiálním obchodě Bethesdy.