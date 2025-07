Herní James Bond nebude tak trpělivý jako Agent 47. MGM nechtělo, aby z něj byla jen obyčejná akční střílečka

007 First Light je pro studio IO Interactive velká změna. Posledních několik let se drželi Hitmana. Zpracovat dobře úvodní příběh Jamese Bonda s sebou přináší zcela odlišné výzvy, ale tým nehodlá ze hry vystřihnout svůj styl, díky kterému je Hitman obzvlášť v posledních letech tak oblíbený. V rozhovoru pro VGC se o své poznatky z tvorby podělil ředitel značky Jonathan Lacaille.

Pro IO je práce na hře s Bondem do jisté míry splněným snem. Nijak se netají tím, že právě agent 007 byl v počátcích inspirací pro Hitmana. Na to, že by skutečně tuto licenci dostali do rukou, si nedělali velké naděje. Společnost MGM, která ji vlastní, před First Light na hry nesáhla více než 10 let. Návrh studia o příběhu z Bondova mládí ale zaujal natolik, že se projekt skutečně rozjel.

Lacaille si spolupráci s MGM pochvaluje s tím, že jsou vždy ochotní podat pomocnou ruku, a zajímají se o vývoj. Nezměnil to ani přechod společnosti pod Amazon. Není to tedy jen strojová kontrola, jestli hra stíhá splňovat všechny milníky, jak by se mohlo zdát. I když se jim nějaký návrh vývojářů nezdá, snaží se najít jiný způsob jeho realizace, než aby ho rovnou zavrhli. Od počátku mělo MGM jen jedinou podmínku - nechtějí, aby hra s Jamesem Bondem byla čistokrevná střílečka.

Vzhledem k tomu, jak rozmanité možnosti nabízí moderní Hitman, by pro IO neměl být problém udělat pořádnou špiónskou akci, kde nejde hlavně o střílení. I přesto bude ale 007 First Light oproti Hitmanovi jiné, což v rozhovoru padlo několikrát. Bond má více bezhlavý styl, ztrácí trpělivost. Během hraní často budeme muset přemýšlet rychle, namísto toho abychom čekali, než se stráž přesune z jednoho stanoviště na druhé.

Pořád hodlají dát hráči do rukou více možností, jak přistupovat k situaci, což podporuje element znovuhratelnosti. Občas bude prostředí otevřenější, jindy spíše lineární, což platí zejména pro příběhové momenty. Oproti Hitmanovi kladou na příběh větší důraz. Už od začátku se chtěli věnovat Bondovu mládí, protože tuhle část jeho života ještě nikdo nezpracoval. Díky tomu si ji mohou přizpůsobit potřebám hry. Jako inspirace ale samozřejmě posloužila knižní předloha i filmy.

O obsahu jako takovém Lacaille moc nemluví. Zmiňuje jen, že k představení toho, jak bude hratelnost jejich novinky vypadat, dojde ještě v létě. Sázkou na jistotu je v tomhle ohledu Gamescom. Už je také jasné, že s 007 First Light mají plány do budoucna. Hra nejspíš bude fungovat na podobném live service modelu jako Hitman: World of Assassination. Ale na rozebírání toho, co to pro Bonda znamená, je ale ještě brzy.

Řeč přišla také na Switch 2, kam se 007 First Light taktéž chystá a kam se nedávno dostal nejnovější Hitman. Tato verze ale není zrovna v dobrém stavu a prý se aktuálně pracuje na opravách. Pro IO je to první hra, kterou pro tuto konzoli vydává, a tým ji bere hlavně jako příležitost pro nabrání zkušeností. Ty pak přijdou vhod právě u tvorby Bonda pro Switch 2.