Herní krabicovky v prémiové kvalitě. Vydavatelství Lost in Cult chce vytvořit nový standard pro fyzické hry

Poslední generace konzolí jasně dokazují, že jsou digitální hry víc a víc na ústupu. I když se jim prorokoval konec už dávno, stále přežívají do dnešních dní a společnosti jako Limited Run Games nebo Super Rare Games se věnují čistě vydávání krabicovek. K nim se nově přidává britské vydavatelství Lost in Cult, které hodlá nabídnout prémiovou kvalitu pro sběratele. Vyrábět ovšem budou i běžné krabičky, které z nabídky nikdy nezmizí.

Vydávání fyzických kopií odpálili se třemi indie tituly. Thank Goodness You're Here! (Switch a PS5) je komediální adventura plná britského humoru, která vyšla v loňském roce a nasbírala několik ocenění. Řadu cen má na kontě také detektivní záležitost Immortality (PS5), ve které skrz filmové záběry rozkrýváme osud zmizelé filmové hvězdy. Trojici uzavírá horor The Excavation of Hob's Barrow (Switch) z dob viktoriánské anglie.

Sam Barlow, vývojář Immortality, si pochvaluje spolupráci s tím, že Lost in Cult jde do nejmenších detailů. „Nejčastějším požadavkem od vydání hry byla fyzická edice, ale vždy jsme věděli, že pokud do toho půjdeme, musíme to udělat správně - a tak spolupráce s Lost in Cult byla jasná věc.“

Každá z her, kterou Lost in Cult vydá, půjde do prodeje ve velkém nákladu, pokud je řeč o běžných krabičkách. Nikdy nezmizí z nabídky, jak to bývá u menších vydavatelů krabicovek zvykem a také se dostanou na pulty klasických obchodů. To už ovšem neplatí pro prémiové edice, které jsou limitované, zaměřené hlavně na sběratele a lze je zakoupit pouze skrz oficiální stránky.

„Snažíme se být odvážní. Mohl bych bez ostychu říct, že jsme se rozhodli vytvořit nový standard pro fyzické hry,“ říká Ryan Brown, vedoucí vydavatelství Lost in Cult. Cena oproti podobným vydáním krabicovek nevypadá extra přepáleně. Běžné varianty stojí 30£, tedy nějakých 880 Kč. Za prémiové edice už zaplatíte dvojnásobek.

Obsah prémiových edicí Exkluzivní obal s originálním artworkem

Alternativní obal pro krabičku

Kartička s podpisy vývojářů a sada pohlednic

Plakát

Nálepka

Brožura od Chrise Schillinga, autora časopisu Edge, včetně rozhovorů a analýzy

Exkluzivní grafika na všech obalech i na samotné krabici, ve které hra přijde

S tím, aby se hry dostaly do oběhu, pomáhá PM Studio, které má za sebou úspěšnou distribuci krabicovky Black Myth: Wukong. Nutno podotknout, že do produkce nepůjdou hry ve verzích pro všechny platformy. Dle současné nabídky je jasné, že se preferuje PlayStation 5 a Nintendo Switch.

Ať už si pořídíte jakoukoliv z variant, budete mít jistotu, že hra bude celá na disku či cartridgi, což už v dnešní době také nebývá standard. Lost in Cult se spojilo se skupinou DoesItPlay?, která se zaobírá zachováváním her. V rámci spolupráce bude testovat každou hru, aby bylo možné ji kompletně projít bez nutnosti připojení k internetu.