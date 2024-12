Herní studia, která v roce 2024 ukončila provoz. Trend posledních let připravil o práci tisíce vývojářů

1 / 18



Ridgeline Games Rok založení: 2022

2022 Nejznámější hry: nadcházející díl série Battlefied Ridgeline Games, studio, které jste mohli znát od jejich založení v roce 2022, kdy bylo oznámeno, že se bude podílet na novém Battlefieldu pod taktovkou EA. Jejich úkolem bylo zpracovat příběhovou část této nadcházející hry pod vedením zkušeného uměleckého ředitele Marcuse Lehta, který se podílel na vytvoření světa Halo a byl znám pod přezdívkou „otec Master Chiefa“. EA se chce s Battlefieldem vyhnout dalšímu průšvihu. Nový díl podrobí mnohem většímu testování Bohužel v únoru letošního roku Lehto ukončil působení ve studiu Ridgeline Games a krátce poté následovalo prohlášení EA, že studio už nebude působit jako samostatné a zavírá se. Někteří jeho pracovníci byli převedeni do týmu Ripple Effect a kampaň Battlefieldu byla předána do rukou studiu Criterion Games.

Pokračování 2 / 18 Galvanic Games Rok založení: 2015

2015 Nejznámější hry: Wizard With a Gun Studio Galvanic Games můžete znát díky jejich titulům The Rust Belt, Rapture Rejects nebo jejich poslednímu počinu Wizard With a Gun. Prvotinou tohoto studia byla hra Gourgamoth z roku 2016, která i přes malou pozornost sklidila u hráčů kladné hodnocení a otevřela studiu cestu k dalšímu vývoji. Naneštěstí zakladatel Patrick Morgan tento rok na sociálních sítích oznámil uzavření studia poté, co jejich poslední hra nebyla schopná studiu poskytnout dostatek finančních prostředků, aby mohli pokračovat v práci. K záchraně týmu nepomohl ani fakt, že vydání Wizard With a Gun zastupoval vydavatel Devolver Digital.

Pokračování 3 / 18 Tango Gameworks Rok založení: 2010

2010 Nejznámější hry: Evil Within, Ghotwire: Tokyo, Hi-Fi Rush Japonské studio založené na začátku roku 2010 Šindži Mikamim, který dříve pracoval v Capcomu na sérii Resident Evil si prošlo lepšími i horšími časy. Jejich hry jsou všem velmi dobře známé, jelikož se jedná o populární hororovou sérii The Evil Within nebo velmi úspěšnou rytmickou akci Hi-Fi Rush, které jsme i zde v redakci udělili vysokou známku. Studio Tango Gameworks nakonec přežije. Od Xboxu ho koupil jihokorejský Krafton i se značkou Hi-Fi Rush Naneštěstí pro vývojáře byla jejich otcovská společnost ZeniMax Media odkoupena Microsoftem v roce 2021, což postupem času vedlo až k jejich zavření v červnu letošního roku. Všem dnům, ale není konec a Tango Gameworks byli posléze odkoupeni od Microsoftu jihokorejským vydavatelem Kraftom, který přivedl 50 z původních 105 zaměstnanců zpět, aby mohli pokračovat na rozšiřování své značky Hi-Fi Rush, jejíž práva se přenesla spolu se studiem pod Krafton.

Pokračování 4 / 18 Team Blue (Netflix) Rok založení: 2022

2022 Nejznámější hry: toto studio žádnou nevydalo Jedno z předních vývojářských studií, které Netflix získal při své snaze dostat se na herní trh. Toto studio pod kódovým označením Team Blue mělo pracovat na AAA titulech pod vedením zkušených osobností oboru jako Chacko Sonny, který se podílel na Overwatch, nebo Joseph Staten, který přispěl ke vzniku značky Halo. Netflix zavřel jedno ze svých herních studií. Tým Blue měl tvořit AAA projekty pod vedením veteránů průmyslu Asi největším jménem ovšem byl Rafael Grasseti, který dříve působil jako umělecký ředitel v Sony Santa Monica. Bohužel ani hvězdný tým nedokázal přežít a Netflix letos oznámil zavření studia spolu s prohlášením, že z herního trhu nechce zmizet, ale že se zaměří převážně na mobilní hry.

Pokračování 5 / 18 Pieces Interactive Rok založení: 2007

2007 Nejznámější hry: Alone in the Dark, Magicka 2 Malé švédské studio Pieces Interactive za své sedmnáctileté působení na herní scéně stihlo vydat několik velmi povedených titulů. V roce 2017 bylo studio zařazeno do repertoáru giganta Embracer Group, pod kterým pracovali 7 let a vydali například rozšíření pro diablovku Titan Quest nebo jejich snad největší počin, reimaginaci kultovní hororovky Alone in the Dark. Pieces Interactive končí jen pár měsíců po vydání předělávky hororu Alone in the Dark Bohužel ani jim se nepodařilo uniknout problémům doby a Embracer Group letos oznámilo uzavření studia. Nevíme, co za tím stálo, jelikož žádné oficiální vyjádření od Embraceru nepřišlo, a tak se tedy pouze musíme smířit s tím, že studio po 17 letech zavírá.

Pokračování 6 / 18 Arkane Austin Rok založení: 2006

2006 Nejznámější hry: Prey, Redfall Arkane Studios snad není potřeba nikomu představovat. Stojí za hrami jako Dishonored, Prey nebo Deathloop. My se ovšem konkrétně zaměříme na pobočku Arkane Austin. Ta vznikla v roce 2006 a své zázemí našla v Austinu v Texasu. Tato pobočka stála za vznikem skvělého Prey nebo ne tak příliš povedeného Redfall. Microsoft zavírá několik herních studií Bethesdy. Jsou mezi nimi i autoři loňské rytmické akce Hi-Fi Rush Když bylo studio v rané fázi života, žilo samo na sebe, časem jej ovšem získal ZeniMax, který posléze byl převeden do majetku Microsoftu. Ano, je to už po několikáté, co tu hovoříme o Microsoftu ve spojitosti se zavíráním studia, ale tak to prostě je. V roce 2023 Arkane Austin vydal velmi nepovedenou upírskou střílečku Redfall, která sbírala jednu špatnou známku za druhou. Tento neúspěch mohl vést k tomu, že studio mělo hlavu na špalku a bylo nakonec v květnu letošního roku zavřeno.

Pokračování 7 / 18 Riot Forge Rok založení: 2019

2019 Nejznámější hry: Ruined King, Mageseeker, Song of Nunu Riot Forge nebylo tak úplně herní studio. Jednalo se spíše o vydavatele, který vznikl pod taktovkou Riot Games s cílem investovat do úspěšných nezávislých studií a vytvářet hry zasazené do světa League of Legends. Původně bylo založeno v roce 2019 a za tu dobu stihlo vydat několik kvalitních her. Riot Games propouští přes 500 zaměstnanců a končí s vydáváním příběhových her Mezi ně patří například Hextech Mayhem, střelená plošinovka, kde jste mohli hrát za Ziggse, nebo Ruined King, tahové RPG, kde jste byli vrhnuti do jedné z částí světa Runeterry, do pirátského Bilgewateru. Hry v žádném případě nebyli propadáky a dokázaly přilákat tisíce hráčů, které svět Runeterry zajímá. Nicméně ani to tohoto vydavatele nezachránilo, a nakonec byl v červenci letošního roku uzavřen.

Pokračování 8 / 18 Studio Thunderhorse Rok založení: 2015

2015 Nejznámější hry: Flynn: Son of Crimson Nezávislé studio Thunderhorse se na herním trhu objevilo v roce 2015. Ze začátku se specializovali na mobilní hry a bylo to až po jejich úspěchu, kdy se rozhodli přejít k vývoji na PC a konzole. Jejich první a zároveň jedinou nemobilní hrou je pixel artová plošinovka Flynn: Son of Crimson, která byla přivedena k životu po úspěšné crowdfundingové kampani na Kickstarteru. Podle některých rozhovorů to dokonce i vypadá, že mělo studio v plánu vydat pokračování, na to už ovšem nedošlo. Studio Thunderhorse totiž v říjnu letošního roku oznámilo své zavření z důvodu nepřetržitých překážek, které by mohly mít negativní vliv na členy studia i studio samotné, pokud by v práci pokračovali.

Pokračování 9 / 18 Piranha Bytes Rok založení: 2002

2002 Nejznámější hry: Gothic, Risen, Elex Německé studio Piranha Bytes snad není potřeba představovat nikomu, kdo okusil hry staré éry. Tito zkušení vývojáři přinesli na svět značky jako Gothic, Risen nebo Elex, všechno velmi populární a zábavné hry, které si získaly srdce lidí po celém světě. Tvůrci legendární série Gothic končí. Prozradil to jeden ze zaměstnanců studia Naneštěstí pro nás i studio samotné se další hry od nich nedočkáme. Tým očekával finanční podporu, která se nakonec nedostavila a společnosti Embracer Group jednoduše už došli peníze na to, aby mohla studio dále podporovat. Proto v červnu letošního roku Piranha Bytes definitivně ukončilo své působení.

Pokračování 10 / 18 Deviation Games Rok založení: 2020

Nejznámější hry: toto studio žádnou nevydalo Deviation Games bylo studio založené v roce 2020 veterány průmyslu Jasonem Blundellem a Davem Anthonym,. Oba je můžete znát díky jejich podílu na značce Call of Duty. Studio se spojilo se společností PlayStation, aby přineslo novou neoznámenou hru. Žádného oznámení už se bohužel ale nedočkáme, jelikož studio bylo v březnu letošního roku zavřeno.

Pokračování 11 / 18 Roll7 Rok založení: 2008

2008 Nejznámější hry: OlliOlli World, Rollerdrome Britské studio Roll7 můžete znám díky jejich unikátním hrám, zejména skejťáckou sérii OlliOlli, která zanechala v hráčích značnou stopu. První díl vyšel již v roce 2014 a byl natolik úspěšný, že studiu přinesl smlouvu s vydavatelem. Úspěch pokračoval s vydáním dalšího dílu OlliOlli: Welcome to Olliwood. Hráli jsme OlliOlli World. Překvapivě komplexní skejťácká arkáda Hráči se v roce 2022 dočkali ještě posledního dílu série, OlliOlli World. Rok 2023 byl pro studio také ještě produktivní, kdy vydali zcela novou hru Rollerdrome. Ten už se nezaměřoval na skateboardy jako OlliOlli. Místo toho je o závodech na kolečkových bruslích a hra sklidila nadprůměrné hodnocení. Nicméně ani to nestačilo a studio bylo v únoru letošního rolu uzavřeno.

Pokračování 12 / 18 Intercept Games Rok založení: 2020

2020 Nejznámější hry: Kerbal Space Program 2 Americké studio spadající pod mateřskou společnost Take-Two Inteactive stojí za hrou Kerbal Pace Program 2, která nezvládla navázat na úspěch prvního dílu a nejspíš už nadobro zůstane ve fázi předběžného přístupu. Kolem zavření tohoto studia, stejně tak i předchozího na našem listu, Roll7, se točila spousta zvláštních a klamavých informací. Šéf Take-Two, Strauss Zelnick v rozhovoru podával uhýbavé informace ohledně uzavření studia i přes to, že zaměstnanci potvrdili jeho konec už dřív. Potvrzovaly to i dokumenty, které Take-Two muselo podat tamním úřadům. I přes Zelnickovo popírání k uzavření studia opravdu došlo, a to v červnu letošního roku.

Pokračování 13 / 18 Paladin Studios Rok založení: 2005

2005 Nejznámější hry: Good Job!, Amazing Katamari Damacy, Cut the Rope Remastered Paladin Studios je nezávislé vývojářské studio z Nizozemska. Jejich přístup ke hrám je poněkud unikátní, jelikož svoji tvorbu popisují jako hry, které vám vykouzlí úsměv na tváři. Toto tvrzení se opravdu nedá popřít, jelikož každá z jejich her disponuje krásnou stylizací a pozitivní atmosférou. I když je většina jejich her čistě mobilních, vytvořili například hru Nailed It! Baking Bash nebo Cut the Rope Remastered. Dostali své umění také na počítačové obrazovky, a to pomocí titulu Stormbound. Ten je vizuálně krásné 2D karetní RPG, které sklidil od hráčů kladné hodnocení. Studiu ale bohužel došly finanční zdroje a po 19 letech bylo nuceno v květnu letošního zavřít krám.

Pokračování 14 / 18 Tectonic Rok založení: 2019

2019 Nejznámější hry: toto studio žádnou nevydalo Studio Tectonic, známé také jako Paradox Tectonic bylo založeno v roce 2019. Hlavním úkolem bylo pracovat na ambiciózním projektu Life By You, simulátoru života, který by mohl přímo konkurovat The Sims. Úkol to byl náročný, ale ne nereálný, hra byla na dobré cestě a měli jsme i možnost z ní vidět pár ukázek. The Sims se konkurenta nedočkají. Chystaný simulátor života Life by You byl zrušen Naneštěstí nedošlo ani k vydání předběžného přístupu, který měl dorazit 4. června letošního roku. Ještě horší zprávou zůstává fakt, že hry se ani nikdy nedočkáme, jelikož pár dní po zmeškaném datu vydání jsme se dozvěděli, že studio Tectonic bylo zavřeno.

Pokračování 15 / 18 Ready at Dawn Rok založení: 2003

2003 Nejznámější hry: The Order: 1886, Lone Echo, God of War: Chains of Olympus Ready at Dawn je příklad studia, které mělo silné začátky a slabší konec. Bylo založeno v roce 2003 a skládalo se z bývalých členů Naughty Dog nebo Blizzardu. Už od začátku měli silné vazby se společností Sony, kdy pro ně vyvíjeli přírůstky do série God of War nebo hru Daxter. Mezi další z jejich populárních výtvorů patří například Order: 1886 nebo port Okami na Wii. Meta zavírá studio Ready at Dawn. Autoři The Order: 1886 a God of War pro PSP končí po 4 letech od akvizice V průběhu roku 2020 bylo studio odkoupeno společností Oculus Studios, aby pro ně vyvíjelo VR tituly. To se jim několik let dařilo a přinesli nám hry jako Lone Echo nebo Echo Arena. První náznak, že domeček z karet se sype, přišel s oznámením ukončení podpory již zmiňovaných VR titulů za účelem uvolnění prostředků pro budoucí projekty. Bohužel v roce 2023 i vývojáře z Ready at Dawn zasáhla vlna propouštění, která nakonec vyústila v úplné zavření studia v roce 2024.

Pokračování 16 / 18 Neon Koi Rok založení: 2020

2020 Nejznámější hry: toto studio žádnou nevydalo Neon Koi bylo německo-finské studio zaměřené na vytváření mobilních her. Studio bylo založeno v roce 2020 pod původním názvem Savage Game Studios. Jejich ambicí bylo vytvářet inovativní hry pro mobilní zařízení. Tým byl v roce 2022 odkoupen Sony, pod kterým měl vyvíjet AAA mobilní titul založený na značkách PlayStationu. Studio bylo posléze přejmenováno na Neon Koi a práce byla v plném proudu. Naneštěstí v letošním roce došlo k úplnému zavření studia a expanze do mobilního hraní od Sony byla pozastavena.

Pokračování 17 / 18 Ubisoft San Francisco / Osaka Rok založení: 2008 / 2009

2008 / 2009 Nejznámější hry: South Park: Fractured but Whole, XDefiant Pobočky francouzského giganta zaměřené na vývoj XDefiant to po vydání své FPS akce neměly jednoduché. Po prvotním nadšení, kdy se Ubisoft chlubil vysokými čísly aktivních hráčů, příšlo vcelku rychlé vystřízlivění. Po oznámení ukončení podpory XDefiantu s jeho třetí sezónou byla jen otázka času, než se všemohoucí ruka dotkne i těchto studií. Střílečka XDefiant příští rok skončí. Ubisoft společně s ní uzavírá dvě studia Ubisoft oznámil, že spolu s ukončením podpory zmiňované FPS akce uzavírá své pobočky Ubisoft San Francisco a Ubisoft Osaka. Tato situace vyústila v propuštění téměř tří stovek zaměstnanců ze zmíněných studií a zároveň omezení práce v pobočce v Sydney poté, co XDefiant neuspěl jako konkurence Call of Duty.

Pokračování 18 / 18 Firewalk Studios Rok založení: 2018

2018 Nejznámější hry: Concord Založeno v roce 2018, Firewalk Studios se pyšnilo známými osobnostmi z herního průmyslu. U jeho vzniku stála jména jako Tony Hsu a Ryan Ellis, kteří společně pracovali na populární střílečce Destiny. V roce 2023 bylo studio získáno Sony a jejich novým titulem pod křídly celosvětového giganta byla hero-shooter akce Concord. Autoři Concordu definitivně končí společně s dalším studiem spadajícím pod PlayStation Jak již všichni v tuto chvíli víme, Concord byl ohromný neúspěch jak v očích hráčů, tak i na vyšších pozicích Sony. Hra si vedla natolik špatně, že několik dní po jejím vydáním bylo oznámeno ukončení podpory a byla stažena z prodeje. Dva měsíce poté bylo Firewalk Studios definitivně uzavřeno.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se