Herní svět o velikosti planety Země. Tvůrce PUBG představil nový projekt a vydal technické demo

Když Brendan "PlayerUnknown" Greene v roce 2021 opouštěl Krafton, nehodlal skončit s herním vývojem nadobro. Už tehdy se podělil o své plány o vývoji projektu Artemis a jeho prologu, o kterém je řeč v novém videu. O novince mluví on sám i členové týmu velmi abstraktně. Z ukázek zatím vypadá jako survival v otevřeném světě, který bude obrovský. Jejich technologie generuje svět s využitím strojového učení a geologických dat, který velikostí odpovídá celé planetě.

Ještě před samotnou hrou se chystá zmiňovaný Prologue, který využije jejich vlastní technologie, ale stojí na základech enginu Unreal. V tomhle případě půjde o survival hru, ve které musíte dojít na druhý konec mapy o velikosti 8x8 kilometrů.

Při každém spuštění hry mapa bude vypadat úplně jinak podle toho, jakou část světa si hráč sám vybere. Nikdy nemá nastat situace, že by ji nebylo možné dohrát, i když průchod může být náročnější kvůli těžším podmínkám, které se vám vygenerují společně s mapou.

Dalším krokem pak bude vytvoření vlastního enginu Melba. S ním si budou moci dovolit ještě více rozvinout interakce a velikost světů. Tuto technologii si můžete sami osahat v demu Preface: Undiscovered World, které najdete zdarma na Steamu. Podle reakcí hráčů je to ale zatím velmi strohá verze, která nenabízí mnoho nástrojů k tomu, aby bylo možné pořádně otestovat veškeré možnosti.

Podtitul Undiscovered World není zvolen náhodně. Dokud si nevyberete některou z oblastí na planetě, nikdo netuší, jak vypadá její povrch. Nevědí to ani sami vývojáři, protože se vše generuje za pochodu. Podle CTO Laurenta Gorga budou tvůrci vděční i za to, když si hráči techdemo vyzkouší jen na pár minut. Díky tomu budou mít více dat, se kterými mohou dále pracovat. Výsledek je ale ještě velmi daleko. Sám Greene na závěr říká, že je to cesta na 5 až 10 let.