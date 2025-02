Herní Wonder Woman nevznikne. Warner Bros. zavírají tři studia a ruší velký komiksový projekt

Pokusit se proniknout na trh live service her může být i pro velké společnosti pořádnou ránou v případě, že se pokus nepodaří. To vidíme v praxi u herní divize Warner Bros., která se zmenšuje o tři celé týmy. Zaměstnanci z Monolith Productions, Player First Games a Warner Bros. Games San Diego včera obdrželi zprávu o svém konci. Společnost se prý bude soustředit na své hlavní značky, jako je Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones a DC Comics v čele s Batmanem.

Největší škoda je jednoznačně Monolith Productions. V průmyslu patří mezi legendy a loni studio oslavilo 30. narozeniny. Poslední roky pracovali na tvorbě herní Wonder Woman, jejíž vývoj podle neoficiálních zpráv nebyl zrovna bez problému. Ta nakonec vůbec nevyjde, což potvrdila přímo společnost Warner Bros.

Z minulosti jsme od nich ale dostávali jednu pecku za druhou. Moderní hráč si vybaví hlavně Middle-earth: Shadow of Mordor. Nesmíme ale zapomínat ani na výborný F.E.A.R., který je i po 20 letech jednou z nejlepších kombinací akce a hororu. Jejich herní cesta začala v roce 1997 s legendou Blood.

Konec tohoto studia také znamená, že už nikdy nejspíš neuvidíme v akci systém Nemesis, který Monolith použil u svých her ze světa Pána prstenů. Pokud vás nějaký skřet porazil, dostal se na vyšší hodnost a byl na vás lépe připravený při příštím střetu. Warner Bros. si tuto mechaniku nechali patentovat a od Shadow of War nebyla v praxi znovu využitá.

Player First Games oproti tomu měli cestu docela krátkou. Po jejich založení v roce 2019 se hned pustili do bojovky MultiVersus, která za pár měsíců zmizí z digitálních obchodů.

JB Perrette, který vede herní divizi Warner Bros., ve zprávě pro zaměstnance píše, že musejí provést zásadní změny ve struktuře, pokud chtějí vyčlenit potřebné zdroje pro návrat ke strategii s menším počtem velkých značek. „Kvalita příliš mnoha našich nových her opravdu nenaplnila očekávání.“ To je tak, když se někdo snaží týmy úspěšné díky svým příběhovým hrám natlačit do live service kooperací nebo multiplayerovek...

Zdroj: Bloomberg