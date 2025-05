Herní závody WRC nekončí. Po EA opět přebírá štafetu rallye série francouzský Nacon

Se závody rallye to v herním světě vypadalo docela bledě. Ve studiu Codemasters, které spadá pod společnost Electronic Arts, vydržel World Rally Championship jediný rok. Nyní to vypadá, že celkově tento žánr ve svých studiích EA víceméně zaříznulo. O další ročníky WRC ale nepřijdeme. Práva se totiž vracejí ke společnosti Nacon, která s nimi pracovala dlouhá léta. Plody nové spolupráce ale uvidíme až za několik let.

„Nacon a WRC chtějí přinést imerzní zážitek, který zůstává věrný realitě a zvládne zaujmout nadšence do závodů rallye i nové hráče.“ Spolupráce bude trvat mezi lety 2027 a 2032. První hru z nové éry WRC tedy uvidíme za 2 roky. Což není jen kvůli časové náročnosti na vývoj, zároveň musíme počítat s tím, že EA samotnou licenci drží právě do roku 2027.

Je pravděpodobné, že se WRC vrátí do rukou studia Kylotonn, respektive k jeho závodnímu labelu KT Racing. Rozhodně by to ale chtělo oproti dřívějším dílům změnu, protože série docela stagnovala, takže by se hodilo nějaké oživení. Snad ona revoluce, kterou v oznámení WRC slibuje, bude stát za to.