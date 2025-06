Heroes of Might & Magic: Olden Era vyjde později. Tvůrci potřebují víc času, zatím ukázali vylepšenou Necropolis

Tým Unfrozen ve spolupráci s Ubisoftem od loňského roku láká na návrat strategického RPG Heroes of Might & Magic. Nový díl Olden Era měl vyjít v předběžném přístupu ve druhém čtvrtletí 2025, nyní ale vývojáři svoje plány přehodnocují. Vydání odkládají, ale stále by ho měli stihnout na letošní rok.

Důvodem je naprostá klasika. Pro dokončení verze pro předběžný přístup jednoduše potřebují více času. Zároveň děkují za ohromnou podporu od komunity, která nedá na Heores of Might & Magic dopustit. To, aby Olden Era uspokojila jejich očekávání, je také jedním z faktorů, proč si chtějí na vývoj vzít o něco více času.

Nyní zapracovávají do hry hlavně věci ze zpětné vazby, kterou obdrželi od hráčů z uzavřených playtestů. O pokrocích a vylepšeních budou dále informovat, prozatím si musíme vystačit s updatovanou podobou Necropolis, kterou můžete vidět ve videu výše. Zároveň hodlají přidat více možností přístupnosti a srozumitelnosti, aby Olden Era byla přívětivá k nováčkům i veteránům.