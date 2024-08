Heroes of Might & Magic se příští rok vrátí s dílem Olden Era. Pokusí se navázat na úspěch počátků série

Ubisoft si schoval jedno oznámení mimo velké prezentace na Gamescom a fanoušci tahových strategií z něj jsou z většiny nadšení. Vrátí se série Heroes of Might & Magic, která se na scéně už řadu let neobjevila. Vypadá to, že vývojáři tentokrát vynaloží více snahy, aby uspokojili svoji komunitu. To je jeden z důvodů, proč hra vyjde ve druhém kvartále příštího roku v předběžném přístupu na Steamu a na dokončení se bude pracovat ve spolupráci s fanoušky.

Bylo načase, aby Ubisoft s touto značkou začal dělat něco pořádného. Přece jenom příští rok oslaví 30. výročí. Konkrétně na této novince pracuje studio Unfrozen, které má za sebou Iratus: Lord of the Dead a chlubí se old-schoolovým stylem. Olden Era nás v rámci tohoto fantasy univerza zavede do dávných časů Enrothu, příběh se odehrává v době před prvním dílem a prozkoumat ho můžeme v roli jedné z šesti hratelných frakcí.

Základy mají fungovat stejně, jak jsme zvyklí z předchozích dílů. Olden Era má ale mechaniky rozšířit. Budeme mít třeba větší kontrolu nad vylepšováním našeho hrdiny a frakce. Získávání nových schopností a učení magie bude fungovat skrz odlišný systém. Artefakty pak mezi sebou lze kombinovat, čímž dosáhneme ještě větších bonusů.

U jednotek na bojišti pak uvidíte nový ukazatel. Podle něj poznáte, jestli můžete využít jejich vedlejší schopnosti. Třeba v případě vykradačů hrobů to znamená, že si mohou vyvolat několik kostlivců. Bitvy pak budou probíhat na hexagonových polích, což je jedna z mnoha věcí, které Olden Era přebírá od legendárního třetího dílu.

Kromě příběhových kampaní nemůže chybět ani multiplayer. Do hraní se budeme moci pustit až se sedmi dalšími hráči a při startu lze upravit pravidla hry. Kromě předpřipravených map v Olden Era bude také možnost náhodně vygenerovat hromady dalších map. A aby toho nebylo málo, sami hráči si mohou tvořit vlastní mapy a kampaně skrz editor přímo ve hře. Úplnou novinkou je potom mód Arena pro dva hráče. Každý si v rychlosti vybere hrdinu, artefakty a schopnosti a jde se rovnou do boje.

Olden Era zní slibně a ani stylizací nevypadá vůbec špatně. Už v prvotní verzi bychom měli mít možnost projít si velkou část hry. Na jejím dokončení se pak bude pracovat zhruba ještě další rok.