Historie her v komiksovém provedení. Paříme vám ukáže pozitiva i negativa hraní. Nedávno vyšlo v češtině

Za dobu existence videoher vznikla spousta ikonických titulů. Řadu z nich uvidíte na stránkách komiksu Paříme od spisovatele Edwarda Rosse, který nedávno vyšel v češtině díky nakladatelství Host. Můžete si tak připomenout nejen začátky průmyslu a jeho přelomová jména, zároveň autor rozebírá to, jaká pozitiva a negativa na hráče mohou videohry mít.

I když sám Ross s hraním začínal v dobách Atari ST se hrou Golden Axe, jeho komiks začíná tisíce let v minulosti. Hry se táhnout hluboko do historie a jejich podstata se přenáší i do dnešních dní. Notnou část si pro sebe ukousnuly šachy a historický moment, kdy člověka poprvé porazil počítač. Většina knihy je ale o jejich digitální podobě, která odstartovala v roce 1962 se hrou Spacewar! vytvořenou pro počítač PDP-1.

Stránky komiksu jsou pokryté jednoduchými a přehlednými kresbami s jednolitými barvami. Autor je využívá především jako pozadí a doprovod k vlastnímu vyprávění. Na většině stránek najdete hromadu referencí, ať už na dekády známé legendy, nebo na novější přírůstky do herního průmyslu. Všimnout si můžete třeba Assassin’s Creed, Lary Croft ze série Tomb Raider nebo Final Fantasy. Pokud by vám nějaká reference unikla, vše najdete dopodrobna vypsané v poznámkách.

Větší prostor si pak vysloužily zásadní události a některé specifické tituly. Nechybí například založení Nintenda nebo počátky žánru FPS stříleček s Doomem. Dočtete se o tom, jak se do her postupně začal dostávat příběh a jak moc se do dnešních dní jeho důležitost rozvinula. Už to dávno není jen o zachraňování princezny či bezhlavém střílení. Jak dokazují třeba The Last of Us nebo Spec Ops: The Line, hry zvládnou zpracovat i vážná témata.

Pokud se v herním světě pohybujete delší dobu, vyřčená jména určitě dobře znáte. Ross se ale v komiksu věnuje i méně známým hrám, takže může fungovat i jako doporučení na zajímavé kousky, kterým se nedostalo tolik záře reflektorů.

Paříme ale není jen o hrách jako takových. Kromě nich se také rozebírá politika, neutuchající problémy s házením viny na hry a snahy americké armády, jak využít hry k naverbování rekrutů. Dočtete se tady i o stereotypech, které herní tvorbu doprovázejí od jejích počátků a autor se také zevrubně věnuje pozitivním a negativním vlivům hraní na člověka. Právě díky tomu jde o vhodnou záležitost i pro nehráče. Komiks by mohl pomoci s pochopením toho, co na hrách vlastně mi hráči vidíme.