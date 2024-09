Hitman se opět chystá do virtuální reality. Vylepšená verze nakonec nebude exkluzivní pro Meta Quest

Oživeno 26. 9.: Na zářijovém State of Play přišla řeč i na virtuální realitu a Hitman VR je jedním z titulů, který v průběhu letošního prosince můžeme očekávat vedle headsetů od Mety také na PS VR2. Obě verze by se od sebe nijak neměly lišit, na PlayStationu vývojáři pouze hodlají navíc využít adaptivní spouště a haptiku na ovladačích. Pokud už máte Hitman: World of Assassination v knihovně, upgrade s VR verzí vás vyjde na 9,99€, tedy zhruba 250 Kč.

Původní zpráva 28. 7.: Klasický Hitman v posledních letech zažívá skvělé časy. Poté, co se nová trilogie spojila pod hlavičkou World of Assassination, nabízí tohle balení opravdu hromadu obsahu včetně menších dodatků, které studio IO Interactive pro hru stále připravuje. Pokud jste ale fanoušky virtuální reality, tak to moc neplatí. Hitmana si sice můžete zahrát s headsetem na hlavě už delší dobu, ale kvalitám klasické verze se nezvládá ani přiblížit. S novou verzí Reloaded má jít o povedenější zážitek.

Vydání je v plánu na toto léto a vylepšený Hitman III VR bude k dispozici pouze na headsetech Meta Quest 3. Na první pohled to nevypadá jako špatná zpráva, ovšem komunita z oznámení moc nadšená není. Předchozí verze Hitmana pro virtuální realitu totiž nefunguje moc dobře a vývojáři ji dlouhou dobu nechávají ležet ladem. Místo toho, aby se zapracovalo na jejím vylepšení, se připravuje verze úplně jiná, která navíc nebude dostupná na všech platformách.

Reloaded má být významným milníkem pro Hitmana. Poprvé budeme mít ve VR možnost používat zbraň v každé ruce zároveň. Kompletně se mění také uživatelské rozhraní a vylepšení se dočkal také systém pohybu. Zatím jsme toho ze samotného hraní moc neviděli, protože trailer záběrů obsahuje jen zlomek na úplně na konci.

Studio XR Games, která na nové VR verzi pracuje, zvolilo odlišný výtvarný styl. Místo realističtějšího pojetí budeme procházet cel-shadeovým prostředím. I na tuto změnu jsou reakce velmi smíšené. Snad na některé z chystaných prezentací uvidíme z nového VR Hitmana něco víc, abychom si mohli udělat o této novince lepší představu.