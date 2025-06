Hlína vyjde v září. Podívejte se, jak vzniká česká adventura vytvořená kompletně z keramické hlíny

Brněnský tým Omnia Ludus loni představil svoji prvotinu, za pár měsíců bude mít Hlína premiéru. Na Steam dorazí 15. září, přičemž už teď si můžete vyzkoušet demoverzi zdarma v rámci nadcházejícího festivalu Next. Celé prostředí hry je vytvořené z keramické hlíny, díky čemuž se hra oproti ostatním žánrovkám liší na první pohled a dá vzpomenout na klasiky jako Neverhood. V novém videu můžete nakouknout do výrobního procesu od tvorby fyzického modelu po převedení do virtuální podoby.

Protagonistou Hlíny je mladík Oliver, který se stará o svoji matku. Místní továrna neustále zvyšuje požadavky na zaměstnance, kvůli čemuž přišla o práci a společně s Oliverem se nyní musí vypořádat s těžkou životní situací. Ani jeden z nich ale nemá tušení, že během toho odhalí i nejedno tajemství města.

Kromě příběhu, který se inspiruje skutečnými zkušenostmi autora, Hlína slibuje také hutnou depresivní atmosféru. S jejím navozením pomůže originální soundtrack. Aby to byla správná point & click adventura, kromě řešení hádanek a konverzací s místními dojde také na minihry, které odrážejí Oliverův každodenní život.

Zdroj videa: Omnia Ludus