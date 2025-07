Hobiti ze světa Pána prstenů dostali vlastní hru. A nedaří se jí o moc líp než tragickému Glumovi

Není to poprvé, co výborný nápad úplně nevyšel. Před dvěma lety to ukázal Glum. Neodvyprávěný příběh o tom, jak se tahle ikonická postava dostala z žalářů Mordoru. Lákavou myšlenku sráží tragické zpracování ve všech směrech, kvůli čemuž patří Glum mezi nejhorší hry roku 2023. Podobně dobře zněla také hra Tales of the Shire, ve které si zahrajeme za vlastního hobita v klidných dobách ještě před příběhem Froda Pytlíka. Ani tentokrát se ale dle prvních recenzí provedení nepovedlo na výbornou.

Místo Hobitína náš život začíná v Povodí, poklidné vesničce, kde se vedou malicherné sousedské spory. My sem přicházíme jako nováček a musíme do místní komunity zapadnout v podobném stylu jako v sériích Animal Crossing či Stardew Valley. Tales of the Shire ale na úspěch těchto značek nedosahuje, z 21 recenzí na Metacritic má hodnocení 59 %. Kritika nejčastěji míří na jednotvárnou hratelnost s minimem originálních nápadů.

Hráči jsou k hobitům přívětivější, na Steamu má hra 72 % kladných hodnocení. Kupodivu se často mezi pozitivy objevuje grafická stylizace, která byla jednou z největších otázek při představení hry. Vyzdvihuje se také rozmanitost možností, jak si můžete uzpůsobit příbytek. I tak zůstávají Tales of the Shire jednou z nejhůře hodnocených her ze světa Pána prstenů. Zrovna tato série by si zasloužila něco víc.