Hogwarts Legacy předvádí rozdíly ve verzích pro nový a původní Switch. Upgrade bude stát pár stovek

Na Nintendo Switch 2 se chystá řada portů starších her, přičemž některé z nich se dostaly i na původní Switch. To je případ právě Hogwarts Legacy, které pro novou konzoli vyjde ve vylepšené verzi a vylepšení to nejsou zanedbatelná. Ve videu vedle sebe můžete vidět srovnání. Nová verze jednoduše vypadá lépe ve všech ohledech. Navíc se zbaví načítacích obrazovek při přecházení mezi některými lokacemi, které byly pouze ve verzi pro první Switch.

Pokud máte doma Hogwarts Legacy pro Switch a plánujete novou konzoli od Nintenda kupovat, vylepšenou verzi hry můžete mít za sníženou cenu. Upgrade vás v tomhle případě vyjde na 10$, tedy nějakých 220 Kč (oficiální cenu pro český trh zatím neznáme). Nabídka platí pro fyzickou i digitální podobu hry. V běžném stavu bude stát 59,99$, na českém eShopu 1 499 Kč. Hogwarts Legacy na Switchi často stojí pod 500 Kč, takže se vyplatí chvíli počkat, jestli se ve výprodeji zase neobjeví.

Také bude možné přenést si uložené pozice mezi konzolemi, přenos funguje pouze směrem Nintendo Switch -> Nintendo Switch 2. Stejně jako na ostatních platformách bude i na Switchi 2 v prodeji základní hra i digitální Deluxe edice. Ta navíc obsahuje pouze kosmetický balíček. Vedle toho, že se zlepší grafika a načítací časy, bude nová verze podporovat také ovládání myší s Joy-Cony 2 nebo navigaci v menu skrz dotykovou obrazovku.

Zdroj videa: Warner Bros.