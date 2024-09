Remasterovaný Horizon Zero Dawn vyjde na konci října. Ani tentokrát nebude obsahovat české titulky

Za poslední roky jsme několikrát polemizovali nad tím, jestli hra potřebuje, nebo nepotřebuje remaster. PlayStation na své poslední prezentaci představil vylepšenou verzi Horizon Zero Dawn a ta patří do té kategorie remasterů, které nejspíš nikdo nepotřeboval. Ale máme ho tady. Na PS5 a PC dorazí 31. října s cenou 49,99€. Pokud už v knihovně máte původní verzi, upgrade vás vyjde na 9,99€. Tentokrát lze upgrade využít i v případě, že jste si hru aktivovali v rámci předplatného PlayStation Plus.

Vzhledem k tomu, že Zero Dawn vyjde znovu, byla naděje, že se v remasteru objeví čeština. První Horizon patří totiž mezi výjimky z generace PS4, kdy většina exkluzivit měla titulky. Ani tentokrát se ale českého překladu nedočkáme. Podle vyjádření českého zastoupení PlayStationu byla snaha o to ho do remasteru dostat, ale bohužel se to nepovedlo.

Remaster vzniká ve spolupráci studií Guerrilla a Nixxes. Společnými silami se prý snažili o to, aby vzhled Zero Dawn byl na stejné úrovni jako pokračování Frobidden West. Kromě toho také znovu nahráli 10 hodin konverzací a překopaný je motion capture pro některé postavy. Můžete se podívat na srovnání originálu a remasteru. Nelze popřít, že hlavně příroda vypadá lépe, ale rozhodně nás nikdo nepřesvědčí o tom, že Horizon remaster potřeboval.

Už v základu bude součástí remasteru také rozšíření Frozen Wilds a také budete moci využít vylepšení při hraní na PS5 Pro. I na základní PS5 ale využije audio technologii Tempest 3D a většího využití se dočká také DualSense. Hráči na PC pak mohou očekávat podporu DLSS 3 a FSR 3.1.

Příjemným bonusem je také podpora uložených pozic z originálu. Pokud máte Zero Dawn dohraný, můžete do remasteru rovnou naskočit v režimu New Game+. Hezčí grafika je ale jediným důvodem, proč by vás měl remaster zaujmout. Žádná větší vylepšení či obsahové přídavky se nekonají. Ale vzhledem k tomu, jak to dopadlo s remasterem Last of Us Part II, bychom se nedivili, kdyby i o Horizon byl podobně velký zájem.

Zdroj: PS.Blog