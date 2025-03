Horor The Occultist vám ukáže sílu kyvadla. Protagonistu dabuje hlas herního Geralta z Rivie

Studio Daloar svoji novinku představilo už před třemi lety. Nyní lákají do okultního příběhu novou ukázkou, kterou nás provází hlas Douga Cockleho, dabéra herního zaklínače Geralta. Tady si střihne roli Alana Rebelse, který se vydává na svoji doposud nejnebezpečnější expedici. I když bylo vydání The Occultist dříve plánované na letošní rok, dočkáme se ho až v roce 2026, a to na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

Paranormálno budeme prozkoumávat z pohledu první osoby. Ostrov Godstone skrývá řadu tajemství, mezi kterými je zahrabaný i důvod zmizení otce hlavního protagonisty. Naší hlavní pomůckou při řešení hádanky bude kyvadlo, které Alana provede skrz mlhavé cesty a opuštěná stavění, kde dříve pobývali stoupenci kultu známého pro experimentování a rituály.

S kyvadlem je spojených pět unikátních mechanik, které nám dovolí interagovat a manipulovat se samotným prostorem. Nepřítele s ním ale umlátíte jen těžko. Ať už si na nás tvůrci připravili cokoliv, budeme se této hrozbě muset vyhnout a nezištně se proplížit kolem.