Horor Tiché místo dostane herní adaptaci. Příběhový trailer láká na plížení v temnotách s vysokoškolačkou Alex

Není to poprvé, co se filmový horor podívá do světa videoher. O adaptaci Tichého místa, respektive A Quiet Place se postará studio Stormind Games (série Remothered a Bathora: Lost Haven). The Road Ahead je plíživý horor a dočkat bychom se ho měli ještě letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Jak správně poznamenal britský Eurogamer, původně byla tato hra oznámena už v roce 2021, ovšem tvůrci si dali pořádně načas a nyní postupně odhalují podrobnosti o tom, co v ní můžeme čekat. Nejnovější trailer se zaměřuje na příběh.

V hlavní roli je Alex, mladá vysokoškolačka, která světem, posetým zrůdami jako z nočních můr, prochází se svým přítelem Martinem. Společně se snaží najít nové a hlavně bezpečné útočiště pro rodinu. Jak se dozvídáme z traileru, čeká dítě. Vývojáři uvádějí, že se filmovou sérií pouze inspirují, takže půjde o zbrusu nový příběh, který jsme neměli možnost vidět v žádném z filmů. The Road Ahead má být zajímavou záležitostí nejen pro fanoušky Tichého místa, ale zaujme i nadšence do hororů obecně a má co nabídnout i fanouškům her soustředěných na vyprávění intenzivního děje.

Podle útržků z traileru je jasné, že dojde i na akci. Většinu času se ale budeme muset držet při zemi. Alex totiž nemá zrovna moc věcí, kterými by se mohla proti potvorákům bránit. Při prozkoumávání opuštěných míst tak musí být pěkně potichu a pokusit se nalézt vše, co by se dalo ještě nějak využít, ať už jde o jakoukoliv maličkost.