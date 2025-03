Hráli jsme čínské rozšíření pro strategii Age of Mythology: Retold. Immortal Pillars přidávají národ, kterému na velikosti záleží

Tvůrci vylepšené verze Age of Mythology plní své sliby a přináší dodatečný obsah. Očekávaný čínský panteon přináší nové jednotky, stavby, ale také fungl novou kampaň pro jednoho hráče. Vyplatí se vám přídavek za poměrně vysokou cenu 20€ pořizovat?

Age of Mythology Retold mě na konci minulého roku poměrně mile překvapil. Tvůrci dnešnímu publiku zprostředkovali vizuálně vyleštěnou strategickou klasiku. Jasně, grafika stále nebyla nic moc, skvělá hratelnost ale zůstala.

Nyní k hratelným panteonům přibyla i Čína. Tato frakce je opět dosti specifická. S trochou nadsázky by se dala shrnout větou: na velikosti záleží. Proč? Z několika důvodů. Jedním z nich je, že Číňané mohou vyrábět speciální druh pracantů jménem Kuafu, což je obr, zastávající práci mnoha obyčejných dělníků. V mžiku vystaví jakoukoli stavbu, pokácí strom, natěží hromadu zlata. Dost to usnadňuje rozvoj základny.

Naleznete zde i řadu unikátních bojových jednotek. Od lučištníků po obrněnou jízdu. Nejzajímavější jsou jednotky mýtické. Třeba jakýsi gigantický hybrid hada se želvou, který se může pohybovat a útočit jak na moři, tak na souši. Dále je tu Taowu, hrozivá bestie, která se v návalu vzteku vrhá mohutným útokem kupředu a drtí obranné linie nepřátel. To ale ještě není nic oproti obřím létajícím drakům Yinglong a Qinglong, jež svými plošnými útoky ničí vše, co jim stojí v cestě.

K tomu si připočtěte i zajímavé hrdiny. Jeden z nich dokáže odhalovat pomocí horkovzdušných balónů nepřátelské pozice. Další zase léčí zraněné vojáky. Poslední hrdina pak očarovává vaše jednotky aurami a zvyšuje tak jejich statistiky.

Při přechodu z jednoho věku do dalšího si opět vybíráte, jakému bohu se pokloníte. Což s sebou dále nese bonusy a hlavně kouzla. Jde o schopnosti defenzivní (léčení, zvýšení produkce surovin), ale samozřejmě i ofenzivní (vyčarovat můžete sucho, které usnadní ničení budov, ale třeba i povodeň, jež smete vše, co se jí postaví do cesty). Nabídka bohů je pestrá a záleží jen na vás, jaký přístup preferujete. Zda máte raději například jednotky mýtické nebo klasické, zda vám jde hlavně o bojování nebo naopak o správu základny.

Právě správa základny je též lehce upravena. Opět dost záleží na velikosti. Čím větší základna, tím více suroviny jménem požehnání získáváte. Každá budova má totiž jakýsi perimetr. Pokud v tomto perimetru postavíte budovu další, okruh se zvětší a tím se zvýší i příjem požehnání. To pak využijete při stavbě mýtických jednotek a sesílání kouzel.

Součástí DLC je samozřejmě i kampaň pro jednoho hráče, se kterou si všechny čínské jednotky a herní styl dostatečně osaháte. Kampaň je celkem zajímavá a nese se v duchu kampaní z originální hry. Nějaké zásadní zvraty nebo dechberoucí způsob vyprávění nečekejte. Ale příběh funguje a umně posouvá hru kupředu.

Důležitější je pak herní náplň jednotlivých misí, která je poměrně pestrá. Jasně, třeba u dema Tempest Rising jsem se bavil více, ale i tak jde o slušný nášup. Prostředí se mění. Jsou zde suchozemské mise, mise s velkými vodními plochami, dále se podíváte jak do exotických krajin, tak do podsvětí. Jednou ovládáte jen malou armádu, se kterou putujete po mapě. Jindy klasicky stavíte základnu, případně ji bráníte proti hordám nepřátel.

Audiovizuální stránka hry se nikterak zásadně nemění. Immortal Pillars tak rozhodně nepatří mezi žánrovou grafickou špičku, ale pokud vám to u původní hry nevadilo, nebude vám to vadit ani nyní.

Immortal Pillars je tak velmi slušným přídavkem, který vás seznámí s atraktivní čínskou civilizací, jež oplývá zajímavými novými jednotkami a herními prvky. Kampaň pro jednoho hráče vás zabaví na nějakých 6-7 hodin, ale to rozhodně není vše. Důležitější je možnost zahrát si za Čínu v dalších herních modech. V multiplayeru nebo šarvátkách pro jednoho hráče. Potěší i to, že i v DLC naleznete dobře zpracované české titulky.