Hráli jsme Civilization 7. Návrat legendární grand strategie je příjemnou žánrovou evolucí

9 let uběhlo od vydání posledního dílu kultovní strategické série Civilizace. A ač nová verze vychází až začátkem února, měli jsme možnost osahat si hru již nyní. Jak se líbila? Co nabízí nového? Neznechutí fanoušky originálu přílišnými inovacemi?

Začněme krátkou rekapitulací toho, co je pro tuto sérii charakteristické. Civilizace 7 je opět klasickou tahovou grand strategií, ve které dostanete za úkol provést vámi vybraný národ skrze všechny dějinné bouře až k cíli, který si na začátku hry vytyčíte. Stavíte svá města, objevujete nové kraje a technologie, bojujete s nepřátelskými civilizacemi, uzavíráte obchody, řešíte různé nepřízně osudu a mnoho mnoho dalšího.

Potud je vše tak, jak to znáte. Jenže! Konzervativní hráči, kteří mají v oblibě hlavně první čtyři díly série, asi budou překvapeni tím, jakým směrem se Civilizace s novým přírůstkem vydala. Ono těch novot není totiž úplně málo. Asi tím největším je implementace systému věků, kterou můžeme znát z jiných, podobných her, ale který se Civilizaci dosud vyhýbal. Věky jsou zde tři, starověk, éra objevů a bádání, a pak je tu doba moderní.

Každá epocha je dost jiná a vyžaduje jiný přístup a trochu jiný styl hraní. Ve věku archaickém si nejprve vyberete, za jakou frakci budete hrát. Pak již rozvíjíte své království a městečka. Jenže každý další objev, každá další velkolepá stavba či vyhraná bitva vás nemilosrdně přibližuje éře nové a s tím spojenému chaotickému období, které musí vaši poddaní ustát. Ke konci každého věku totiž budete čelit sérii stupňujících se krizí. Proto je dobré se připravit a dostatečně se zásobit.

Jakmile tyto eskapády přečkáte, posunete se dále. Zajímavé je, že v tu chvíli můžete také svůj národ dost výrazně proměnit a namixovat dalšími kulturami a tím dost upravit i samotnou hratelnost. Nejde si sice dělat úplně, co chcete, těžko například smícháte kulturu japonskou se starověkým Řeckem. Stále zde musí být nějaká návaznost, regionální, případně kulturní (důraz na obdobné obory apod.), přesto jde v důsledku o zásah poměrně značný.

Následně se vracíte na místo činu, tedy na herní mapu. Druhý věk se více soustředí na objevy, na zkoumání, střety kultur a vědecký pokrok. Otázkou ale přesto je, zda budete mít vždy stále co dělat. Výzkum je v novém dílu trochu ořezaný, ale o to více záleží na tom, jakou cestu si zvolíte a kam tím pádem budete svou civilizaci směřovat.

Zároveň třeba taková správa surovin, ale i stavění není tak robustní a komplexní. Minimálně v prvních dvou érách, o kterých zde můžeme psát. Vaše města se po pár tazích rozšiřují o nové oblasti. Na základě toho, co se na nich nachází, se automaticky postaví tu farma, tady důl. To vše bez vašeho přičinění. Vy tak můžete jen za pomoci lepších budov produkci zvyšovat. Pomocí výzkumu pak vynalézáte stavby nové. V menších městech ale stejně moc věcí nepostavíte.

Co se týče surovin, těch je zde poměrně dost. Ale hlavních a opravdu důležitých je jen několik. Jde v prvé řadě o zlato. To je potřeba k provozu některých staveb (knihoven, chrámů apod.), ale též je výplatou vojaků, a hlavně jím kupujete budovy v menších městečkách.

Důležitá je i spokojenost vašich obyvatel. Tu můžete zvyšovat patřičnými zákony, stavbami, které zvyšují prosperitu, či třeba slavnostmi. Pokud se spokojenost propadne, můžete brzy očekávat sociální bouře a neklid.

„Můžete uzavírat obchodní či vědecké dohody, ale též se lze pustit do špionáže a záškodnictví.“

Uplatníte také svůj vliv, který se hromadí tím, jak úspěšní jste. Kolik máte provincií, velkolepých staveb, kolik bitev jste vyhráli apod. Vliv následně využijete převážně v diplomacii při jednáních s jinými vůdci. Můžete uzavírat obchodní či vědecké dohody, ale též se lze pustit do špionáže a záškodnictví. Případně si za vliv nakloníte i nějaké neutrální národy.

Dále jsou zde bodíky vědecké a kulturní. Ty ovlivňují to, jak rychle jste schopni vybádat nové myšlenky či vynálezy. Podružné jsou ukazatele jídla a nářadí. Těch je důležité mít alespoň tolik, aby lidé nehladověli a vy mohli v klidu stavět nové budovy.

Pakliže diplomacie selže nebo se proti vám spiknou vaši sousedé tak, jako se to stalo mě, dostanou se ke slovu i zbraně. I zde jsme se dočkali několik inovací. Vaši armádu nyní může vést generál. Ten zaštítí až 6 jednotek a s nimi se pak lze vydat na pochod. Po vyhraných bitvách leveluje a svým vojákům následně dodává různé bonusy.

Boje probíhají klasicky. Vaše jednotky stojí na jednom políčku a soupeřovi na vedlejším. V každém tahu můžete jednou zaútočit. Střelecké jednotky pak mohou střílet ob políčko. Pokud se bráníte, je dobré si zhotovit obranné postavení a tím zvýšit své šance na přežití. Jakmile naopak na opevnění útočíte, je dobré soupeře co nejrychleji obklíčit a zničit.

Bitvy jsou celkem zajímavé a taktické finesy je nutné využít. Bohužel se AI ne vždy chová úplně rozumně. Často se například nechá opevněnými lučištníky sestřelit na dálku. Pokud navíc umně manévrujete s dalšími jednotkami, lze takto zničit i násobně větší armády. Což je na jednu stranu fajn pocit, na stranu druhou to ale jen ukazuje na slabiny počítačem ovládaného soupeře.

Co mnohé potěší, je odklon od stylizovaného a nutno podotknout i lehce infantilního vizuálního ztvárnění dílu předchozího. Tvůrci nyní sází na větší realismus. Zároveň je grafika detailní, moc hezky zpracovaná a zaslouží jen a jen pochvalu. Navíc to vypadá, že je titul i dobře odladěn. Nesetkal jsem se s žádnými výraznými bugy. Jen jednou jedinkrát mi hra po načtení pozice spadla.

To samé, co o vizuálu, platí i o hudebním doprovodu. Ten je povedený a jen umocňuje perfektní atmosféru dávných časů. Hudba se zároveň postupně mění a uzpůsobuje tomu, za jaký národ hrajete či v jaké éře se nacházíte.

Moc pěkně je zpracován i tutoriál, jež vás provede základními herními mechanismy. Je intuitivní, jednoduchý a srozumitelný. Pokud vám přeci jen něco ujde, není problém si vyvolat zdejší encyklopedii, která dost obšírně popisuje všechny aspekty hry. K intuitivnosti přispívá i dobře zpracované uživatelské rozhraní, kdy vše důležité naleznete na hlavní obrazovce a pomocí jednoho kliknutí si zobrazíte vše, co potřebujete.

„Pokud vám přeci jen něco ujde, není problém si vyvolat zdejší encyklopedii...“

Zde se neubráním srovnání s nedávno vydanou strategií Ara: History Untold, kde jsem měl občas problém chápat, co po mě vlastně tvůrci chtějí a kde naleznu to, co zrovna potřebuji. Civilizace je v tomto ohledu mnohem dál. To se týká právě i vizuálu, ve kterém Civilizace svého soka válcuje snad ve všech ohledech.

Pokud bych tak srovnal hry jako celek, vychází z tohoto mini duelu Civilizace výrazně lépe. Dost ale bude záležet na samotném hráči, jaký přistup k žánru preferuje. Jestli komplexní, mikromanagementem protkanou Aru, nebo přeci jen přístupnější, pohlednější a intuitivnější Civilizaci, která lépe pracuje i s tempem.

Hlavní tak bude, jak se Civilizaci povede v dlouhodobějším horizontu. Po prvních pár hodinách jsem byl poměrně spokojený, jelikož stále bylo co dělat, možností je spoustu. Pár výtek bych asi našel, ale nejde o nic, co by kazilo můj celkový zážitek.

Jenže nebude kvůli zjednodušením hra po nějaké době příliš repetitivní? Bude dostatek obsahu, aby hraní nesklouzlo do neustále se opakující smyčky? Na odpověď si ještě budeme muset nějaký ten týden počkat. Jedno je ale jisté. Nová Civilizace má určitě slušně nakročeno k tomu, stát se důstojným následníkem dílů předchozích.