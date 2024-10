Hráli jsme Commandos: Origins. Pokračování průkopníka žánru plíživých strategií

Ještě nedávno se zdálo, že tento subžánr real-time strategických her prochází malou renesancí, a to zejména díky vývojářům z Mimimi Games. Jejich série Shadow Tactics a tituly jako Desperados 3 a Shadow Gambit po právu patří mezi naprostou špičku stealth strategií. Jenže co se nestalo. Prodeje nebyly příliš valné, a tak Mimimi museli zavřít krám. Zdá se proto, že tento typ her již jednoduše netáhne.

Přesto se ale na scéně objevuje hráč nový, s kalibrem nejtěžším, prequel k sérii Commandos. Kdo jiný má šanci na úspěch než právě tato partička ostrých hochů, která dělá zlotřilým nacistům ze života peklo? Jenže vývoj mají na starost takřka neznámí Claymore Game Studios, což není úplně dobrou zprávou. To potvrzují i naše první dojmy z dema. Commandos: Origins totiž kvalit her Mimimi Games zatím nedosahuje.

Netřeba ale věšet hlavu. Demoverze totiž obsahuje jen jednu jedinou misi, která navíc v plné hře nebude. Jde tak jen o ukázku, která nemusí nutně odrážet kvalitu výsledného produktu. Přesto doufám, že na základě zpětné vazby tvůrci některé prvky upraví, vylepší či přímo překopou.

V demu dostanete za úkol zničit vysílač na jednom z ostrovů, který je plně v moci nacistů. K ruce vám budou pouze dva staří známí - zelený baret a potápěč. Pro zajímavost, v plné verzi se můžete těšit na 6 bijců a 14 misí. Ukázka je poměrně krátká a první průchod levelem mi trval nějakých 30 minut, kdy jsem se se hrou sžíval a zkoušel různé mechanismy. Druhý průchod, kdy jsem již věděl co a jak, mi zabral čtvrthodinku.

Na první pohled trochu zarazí vizuální zpracování, které dle mého není úplně nejlepší a hlavně nejpřehlednější. Navíc mapku musíte posouvat pomocí klávesnice, myš vám je tady k ničemu. I rotace kamery není zrovna nejlépe vyřešená a občas hapruje. Nejde o nic úplně zásadního. Dá se tomu přivyknout, ale z výše zmíněných her od Mimimi Games jsem přeci jen zvyklý na intuitivnější pohyb po mapě.

Samotná herní náplň nebyla nikterak komplikovaná. Šlo spíše o tutoriál než o opravdovou výzvu pro váš strategický um. Zelený baret obchází strážné, skrývá se ve křoví, plazí se po zemi. Mezi jeho speciální schopnosti patří ty, jež známe i z minulých dílů. Může se zakopat a skrýt se před zraky nepřátel. Instaluje budíky, jež následně odlákají strážné, vrhá granáty, obsluhuje pistoli a velmi slušně ovládá i nůž. Potápěč pak má i nůž vrhací, jež se hodí na tichou likvidaci nepřátel z dálky. Hází také kamínky, které následně odvábí nácky ze svého stanoviště.

Za pomoci těchto speciálních schopností se postupně propracováváte skrze mapu. Některé nepřátele obejdete, jiné rovnou zlikvidujete. Svou roli zde hraje i prostředí. Někdy stačí odstřelit sud s výbušninou a tím se zbavit několika vojáků najednou. Jindy postrčíte plně naloženou truhlu z patra na nic netušící nebožáky a tím je elegantně sprovodíte ze světa.

Občas ale budete čelit přeci jen komplexnějším a složitějším problémům a výzvám. V tu chvíli přijde vhod taktický mód. Jeho spuštěním zastavíte čas a své akce si můžete jednoduše rozplánovat. Bareta pošlete s nožem na jednoho ze strážných, potápěči pak zadáte příkaz k hodu nožem na dalšího. Po opětovném spuštění pak tímto způsobem sejmete oba zlouny najedou.

„Bohužel, ne všechny mechanismy byly v demoverzi vypilovány k dokonalosti.“

Bohužel, ne všechny mechanismy byly v demoverzi vypilovány k dokonalosti. Například odlákávání nepřátel pomocí budíku mi při prvním průchodu hrou přestalo během mise fungovat. Při prvním použití vše proběhlo v pořádku. Jenže jsem budík nechal na místě a nesebral ho. S čímž asi hra nepočítala.

Když jsem pak v pozdější fázi mise našel budík nový, nemohl jsem ho použít. V druhém průchodu jsem po prvním použití přístroj raději sebral a vše již fungovalo normálně. Stát se to na konci například hodinové mise, asi zuřím. Tady to tolik nevadilo.

Hodně zvláštně působí umělá inteligence nepřátel. Jejich zorné pole je řešeno klasicky kužely, které si můžete stisknutím tlačítka zviditelnit. Pokud jste moc blízko, zahlédnou vás vždy, na dálku pak pouze pokud se nekryjete. Jakmile se plazíte, můžete být v klidu. Zvláštní ale je, že stráže postrádají jakékoli periferní vidění. Pokud tak stojí vedle, klidně i metr nebo dva od nich po jejich levici či pravici, nevidí vás. Dobře je to vidět i na obrázcích. Můžete se tak v pohodě za denního světla procházet jen kousíček od nich a nic vám nehrozí.

Zvláštně se chovají i po vyhlášení alarmu. V tu chvíli občas soupeř příjemně překvapí. Postupuje metodicky po okolí, prohlíží oblast i různá místa, kde se vaši hrdinové mohou skrývat. Jindy se zalarmuje ale třeba jen jeden vojín, který splašeně pobíhá kolem svých mrtvých druhů. Po chvilce se pak vrátí na své stanoviště, jako kdyby před chvilkou neviděl své kamarády v tratolišti krve, bídně zaříznuté jako podsvinčata. V tomto směru je tak ještě co dohánět.

Co mi ale vadilo asi nejvíce, bylo krkolomné ovládání. Všechny činnosti musíte manuálně aktivovat, což není tak hrozné (i když třeba tiché zabití by se mohlo aktivovat vždy, při přejetí myšítka nad soupeřem). Horší je, že například střelba do nepřátel je možná klasickým poklikem myši, ale pokud střílíte po neživých předmětech, musíte ke kliknutí přidat i stisk další klávesy.

Proč? Proč nelze střílet po věcech stejně, jako po strážných? A takových věcí je zde více. Ovládání je i proto ze začátku matoucí a těžkopádné. Možná je to tím, že je hra primárně vyvíjena na konzole. Kombu klávesnice a myš tak nebyla věnováno dostatečná pozornost. Ale to je jen můj dohad.

Noví Commandos tak o svých kvalitách úplně nepřesvědčili. Času na vypilování posledních detailů není úplně mnoho. Jak dopadne finální produkt bychom se totiž měli dozvědět poměrně brzy, protože by hra měla vyjít ještě letos, a to jak na PC, tak PS4 a 5 a na Xboxy X a S.