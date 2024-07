Hráli jsme Concord. Týmová akce od PlayStationu je technicky vypilovaná a má potenciál obstát před konkurencí

Jinak byla hra překvapivě stabilní, dobře optimalizovaná a vypilovaná. Nějakých závažnějších nedostatků či dokonce pádů jsem si nevšiml. Hra tak má slušný potenciál oslovit docela velký počet hráčů. Je tak spíše otázkou, zda se od konkurence odlišuje dostatečně a dokáže nabídnout i něco více, než čím oplývá Overwatch 2 a další. Navíc když Concord není tak Free to play, prodávat se bude za 949 Kč. Žánr akčních multiplayer her je vysoce konkurenční prostředí, kde stačí málo a hráči vám svou pozornost velmi rychle upřou. Což, obávám se, může být i případ Concordu. Zda má titul naději uspět se dozvíme již brzy, vychází totiž 23. srpna.

Co se herních modů týče, nejlepší mi přišla klasická variace na týmový deathmatch. Chladným mě naopak nechalo dobývání a udržení strategického bodu. Zde máte totiž v každém kole jen jeden život. Takže většinou je všemu dost brzy konec, jelikož jeden z týmů ten druhý mnohdy sestřelí během minutky a nějaké složité dobývání je opravdu mechanismem ryze hypotetickým. Že nepůjde o mód oblíbený mi došlo i při jedné z her. V průběhu bojů se mi z týmu odpojili tři spoluhráči (za slušného stavu 1:1 na zápasy). Ve dvou jsme pak čelili pětici nepřátel. V praxi to znamená tak půl minutky života, jelikož spolupráce je i zde samozřejmě stěžejní. Vlci samotáři to tu budou mít těžké. Hrdinové se ve svých schopnostech doplňují a čelit sám více než jednomu nepříteli je cestou do pekel.

Co Concord nejvíce odlišuje od konkurence, jsou unikátní a dost pestré herní postavy. Každý ze 16 hratelných hrdinů nabízí dost specifický a osobitý herní styl. A nejen to. Postavičky se odlišují svou velikostí, ale hlavně také svou rychlostí a pohyblivostí. Jsou zde klasičtí tanci, kteří jsou neohrabaní a pomalí, zároveň ale mají ničivý arzenál a též snesou nejvíce poškození. Na druhé straně spektra jsou vysoce pohyblivé charaktery, které vynikají svou rychlostí, hbitými skoky či dokonce kamufláží. Pokud je ale svým kvérem párkrát zasáhnete, bídně zhynou.

Martin Nahodil - Dojmy z PS5 verze

Podobně jako spousta z vás jsem byl při představení Concordu poměrně skeptický. Po víkendu stráveném v betě mám ale na tuhle týmovou multiplayerovku od studia Firewalk o něco střízlivější pohled. Přesvědčit hráče určitě jednoduché nebude, ale skutečně to není jen přeskinovaný Overwatch. A srovnání s Valorantem je z mého pohledu úplně mimo.

Základy mají hry společné, o tom žádná. Na bojiště se vydáváte ve dvou týmech o pěti hráčích, kdy se musíte mezi sebou poprat v různých módech. K dispozici byla trojice režimů, ze kterých mi nejvíc sednul klasický team deathmatch. Kontrola bodu ve středu mapy a variace na pokládání bomby z Counter Striku mi k tomuhle stylu hry příliš nesedí. A očividně jsem nebyl jediný. V těchto režimech jsem musel na začátek hry čekat i několik minut, zatímco na TDM jsem hráče splašil během pár vteřin.

Když už jsem se do zápasu v jiných režimech dostal, často přišel problém s odpojováním hráčů. V takovém případě se nemůže napojit nikdo další a hrát proti přesile, když ještě k tomu v každém kole máte jen jeden život, opravdu zábava není. Tohle by určitě měli tvůrci řešit. Potenciál ale rozhodně mají módy, kdy budete tlačit objekt skrz nepřátelské území nebo se přetahovat o kontrolu na několika místech. V betě přístupné zatím nebyly, ale Concordu podle mě sednou nejvíc.

Něco málo jsem se nahrál v původním Overwatchi. Při přímém srovnání s ním není Concord takový chaos. Akce je pomalejší, má v sobě o něco víc taktiky a na bojišti je také méně bordelu díky tomu, že postavy nemají obří ultimátní schopnosti. I tak je ale správná volba kompozice stěžejní. Každý freegunner má unikátní set aktivek, pasivek a liší se také ovládáním. Je to taková klasika. Těžkopádní tanci jsou opravdu pomalí, ale na druhou stranu toho zase hodně vydrží. Sám jsem ale nejvíc času strávil v kůži It-z, bleskurychlé mimozemšťanky se samopalem, která díky svým schopnostem může rychle proklouznout nepříteli do zad a teleportace umožňuje provádět kreativní akce.

Po osahání každé z 16 postav, jejíchž řady se po vydání budou bezpochyby rozrůstat, je mi jasné, že některé jsou už teď oproti ostatním přesílené. Třeba slečna s raketometem umí sama o sobě napáchat pořádné škody a má dostatek mobility na to, aby se dostala z prekérních situací. Trocha balancování bude určitě potřeba. V některých případech by to chtělo ještě trochu uhladit i animace. Každá postava má jiný styl skoků a úhybů. Právě úhyby občas působí dost zvláštně. Kamera se v tyto momenty přesune za záda a velmi rychle se zase vrátí zpět do FPS pohledu. U některých postav je to pohyb dost trhaný a spíš mě při akci úskoky zmátly, než aby mi pomohly získat výhodu.

Každý freegunner bude mít také spoustu kosmetických doplňků. Jejich odemykání je spojené s plněním denních, týdenních či sezónních úkolů z nástěnky s nabídkami práce. Jsou to jednoduché činnosti, které dokážete vcelku jednoduše splnit prostým hraním. Je možné, že v plné verzi bude možné skiny kupovat i jinak. V betě byly k dostání jen touto cestou.

„Na postavy se váže ještě jedna věc, kterou by mohl Concord oproti Overwatchi více zabodovat – příběh.“

Na postavy se váže ještě jedna věc, kterou by mohl Concord oproti Overwatchi více zabodovat – příběh. Už v prvních momentech vás hra přivítá filmovou cutscénou o posádce vaší lodi. Lore Concordu by se měl pravidelně rozrůstat právě skrz další filmečky, díky čemuž by mohlo vzniknout poutavé a zajímavé univerzum. Právě Overwatch dokázal, že příběhové pozadí je u postav velmi důležité. Blizzard si své snažení v tomto směru ale tak nějak sám zpackal, když mezi dalšími kapitolami byly obrovské prodlevy, a nakonec sešlo i z příběhového obsahu, který měl vyjít společně s druhým dílem. Kvalitu univerza Concordu zatím ale soudit nemůžu. V menu sice najdete deník se zápisky týkajícími se nejen postav, ale i fungování této galaxie. Přístup do něj jsem ale během bety neměl.

O tom, že se Firewalk snaží z Concordu udělat velkou věc, svědčí vedle toho i grafické a celkově technické zpracování. Nemůžu říct, že bych byl fanouškem designů postav, ovšem prostředí vypadá parádně. Každá z map je svým stylem specifická. Snad se tedy podobný dojem povede zachovat i s těmi, které jsme zatím neviděli. Provedení už se ale drží zaběhlé klasiky, kdy mapy nejsou příliš velké, a kromě několika vedlejších cest se většina akce stáčí do širšího středu.

I přes mé prvotní pochybnosti jsem se u bety Concordu bavil. Je ale nutné, abych nebyl jediný, koho týmové bitky v trochu pomalejším stylu chytily. Podle reakcí na sociálních sítích jsou dojmy stále hodně rozporuplné. Občas vidím názory s tím, že je Concord tak špatný, jak se předpokládalo. Další hráči zase mluví s nadšením o tom, jak je beta přesvědčila o opaku. Nemusím se ale uchylovat k nějakým obšírným odhadům. Jak si Concord povede v praxi, přeci jen uvidíme docela brzy.