Hráli jsme Deadlock. Valve za zavřenými dveřmi připravilo dosud neviděný zážitek

Lhal bych, kdybych řekl, že je Deadlock jednoduché zařadit. Nachází se totiž na pomezí všeho možného. Je to střílečka z pohledu třetí osoby, MOBA, hero-shooter, a vše kombinuje ve skvělé dosud neviděné akci. Po téměř sto odehraných hodinách bych Deadlock označil za MOBA střílečku spíše než hero-shooter a má to hned několik důvodů.

Jak si můžete zahrát Deadlock? I když stále není dostupný pro širokou veřejnost, hrají ho denně desítky tisíc lidí. Jak je to možné? Valve umožnilo každému testerovi posílat pozvánky do Deadlocku komukoliv dalšímu. Přístupy se tak den co den stále rozšiřují. Abyste si mohli novinku od Valve vyzkoušet i vy, stačí vám najít někoho, kdo již Deadlock hraje a poprosit o pozvání. Už v této fázi je jeho součástí oficiální český překlad, takže i pro začátečníky tato nezvyklá kombinace žánrů pochopitelnější.

Už samotný princip hry je značně znatelně inspirovaný žánrem MOBA. Máte čtyři linky, kde stojí věže a vaším úkolem je zničit každou z nich a dostat se až k hlavnímu jádru, které se zde nazývá Patron. V podstatě celý tento aspekt hry by se dal přímou úměrou přirovnat k League of Legends nebo Dotě. Je to stejné, jen s jiným názvem. Takže hráči těchto her si hned do začátku nesou značnou výhodu proti těm, kteří MOBA hry nikdy nehráli, jelikož rozumí celému konceptu a cíli lépe.

Druhý aspekt je ten střílecí. Jakožto střílečka z pohledu třetí osoby, kde jednotlivé postavy disponují určitými schopnostmi, se Deadlock nachází určitým způsobem v žánru hero-shooterů, pouze s tím rozdílem, že není z pohledu první osoby, což bývá u her toho žánru i pravidlem.

Jak asi z mého zdlouhavého popisu vyplývá, Deadlock se hraje principiálně velmi podobně jako LoLko nebo Dota. V kombinaci s akcí tvoří jedinečný zážitek. V životě jsem nehrál hru jako je tato (i když podobné pokusy tady v minulosti byly, např. Paragon). Měl jsem při hraní neustále pocit, že je něčemu podobná, ale přitom se jí nic nerovná úplně zcela. Deadlock skvěle zvládá kombinování všech prvků do uceleného a unikátního zážitku, který je upřímně velmi návykový a pohltí snad každého kompetitivního hráče.

K dispozici vám je hned řada postav, které se liší jak vzhledem, tak schopnostmi. Všechny dohromady pak spojují zbraně, každá postava má ve výbavě jednu. Schopnosti jsou ovšem už velmi rozličné, někdo například hází ledové granáty a druhý zapaluje nepřátele. Najdeme i takové, kteří létají vzduchem nebo se zahrabou pod zem. Různorodost postav je, řekl bych, dostatečná na to, v jak ranné fázi se hra nachází.

Co se taky neodmyslitelně pojí s každou MOBA hrou, jsou předměty, které nakupujete v průběhu zápasu, aby vaše postava byla silnější. Peníze na tyto předměty získáváte zabíjením minionů, kteří po smrti vypustí duši a vy ji musíte rozstřelit, aby se vám přičetla plná cena. Nepřítel může být rychlejší a rozstřelit duši z jeho vlastního mrtvého miniona a tím vás připravit o peníze. Je to v podstatě stejné jako v Dotě.

Když už se dostaneme ke zmíněným předmětům, Deadlock jich zatím nenabízí mnoho, ale stačí to. Dělí se podle síly a ceny. Ty nejlevnější stojí 500, poté 1250, 1500, 3000, 6000. To tedy v praxi znamená, že každý tier předmětů poskytuje možnosti nákupu pro jinou část hry. Ze začátku si můžete dovolit pouze ty nejlevnější, ale v pozdní fázi zápasu už musíte pořádně zainvestovat.

S tím se pojí také jejich rozlišení pomocí barev. Každá barva reprezentuje jinou oblast toho, na co se předmět zaměřuje. Oranžové posilují vaši zbraň, zelené životy a fialové mystickou sílu neboli kouzla. Mnoho předmětů zasahuje do dvou barev naráz, takže itemizace stojí za delší promyšlení.

„Kompletní ovládnutí pohybu je snad ta nejnáročnější věc ve hře.“

Další velkou část hratelnosti tvoří pohyb, čímž se Deadlock zásadně odlišuje od podobných her. Pokud jste hráli Apex Legends, systém pohybu vám sedne hned, akorát pracuje se spotřebováváním výdrže. Můžete tedy provádět dvojitý skok, skluz, odrážet se od stěny a uskakovat. Upřímně řečeno, kompletní ovládnutí pohybu je snad ta nejnáročnější věc ve hře.

Teď, když máme jakž takž kompletní obrázek o celé hře, můžeme si říct, co přináší nového a proč jsem přesvědčen o jejím úspěchu. Jak jsem již několikrát zmínil, je to jedinečný zážitek, který je podobný spoustě věcem, ale žádné přímo nekonkuruje. Těžko se popisuje zážitek ze hry tak komplexní a propracované, aby to dávalo někomu, kdo ji ještě nehrál, smysl. Každopádně nevidím jediný důvod, proč by Deadlock neměl v budoucnu uspět.

Konec konců se stačí podívat na čísla hráčů už teď. Denně hraje Deadlock okolo 100 tisíc hráčů po celém světě, a to jsem ještě nezmínil, že se jedná o uzavřené testování, do kterého se dostanete pouze pokud vás někdo pozve přes Steam. Je nutné zmínit, že hru hrálo už dost lidí ještě před tím, než byla oficiálně oznámena, ale to nic nemění na faktu, že se stala hitem a ne pro nic za nic. Mnoho hráčů nespokojených s ostatními populárními hrami se začalo věnovat Deadlocku, protože kombinuje prvky toho, co mají rádi s tím, co jim chybělo.

Asi největší současný problém hry je balanční. Některé postavy nebo předměty jsou silnější než jiné a v mnoha případech to vede k velmi nudné nebo otravné metě. Co je ale pěkné vidět, je snaha vývojářů, kteří pravidelně vydávají aktualizace a snaží se hru zlepšit. Není snad jediný důvod, proč by Deadlock neměl při plném vydání vzít svět spolu s esportovou scénou útokem. Takže jestli máte rádi v podstatě jakýkoli žánr kompetitivní multiplayerové hry, Deadlock určitě stojí alespoň za vyzkoušení.