Hráli jsme Fallout: London. Gigantické rozšíření od fanoušků, které je zatím plné problémů

Zpočátku musím říct, že pouhé rozběhnutí Falloutu: London je porod. Pokud totiž vlastníte potřebný Fallout 4 například na Epic Storu, máte smůlu. Hru si totiž zahrajete pouze s verzí ze Steamu a GOGu. Epic se sice dá propojit s GOG, ale pouze na Epicu si zkrátka nezahrajete. Druhou věcí je, že potřebujete Fallout 4 GOTY edici, jinak opět máte smůlu. Kapitola sama o sobě je ale verze právě na Steamu. Tu rozběhnout není žádná legrace. Originální hru musíte downgradovat, mód správně nahrát a vše musí zaklapnout do sebe. Jinak opět máte smůlu. Jasně, zde není úplně vina na straně tvůrců, kteří vydání museli odložit kvůli Bethesdě a jejich next-gen updatu, jež vylepšuje grafiku. S čímž tvůrci módu úplně nepočítali.

Faktem ale je, že nejjednodušší způsob, jak Fallout: London spustit, je instalace skrze GOG. Zde vše běží jak má a lze se tak vyhnout mnoha mrzení. Jenže pokud se vám podaří hru nainstalovat a rozběhnout, problémy tím zdaleka nekončí. Pro mnohé to pravé peklo teprve začíná. Mód totiž není zrovna dvakrát stabilní a značná část hráčů si stěžuje, že jim každou chvilku padá, případně že se nedostanou za úvodní sekvenci.

To ale nejsou jediné chybky, na které narazíte. Hned úvodní scény nejsou moc dobře navrženy a zpracování lokací také není nejlepší. Já například dlouhé minuty bloudil u prvních několika místností. Nemohl jsem za boha nalézt cestu dál. Až díky videu na YouTube jsem zjistil, že musím otevřít dveře, které jsou ale naprosto skryté ve tmě. Nalézt je tak můžete buď náhodou, případně musíte vědět, kde jsou. Nějaká lehká nápověda ve formě blikajícího světla by neškodila.

Zpočátku jsem bojoval i s ovládáním. Chybí zde totiž klasická seznamovačka s tím, pod jakou klávesou je ta která funkce. Pokud si totiž stejně jako já již nepamatujete, jak má Fallout 4 ovládání rozvržené, budete tápat. Takových hráčů asi bude více, přeci jen původní hra vyšla už před nějakými devíti lety. Třeba jak rozsvítit blbou baterku jsem si musel také vygooglit. Jasně, v nastavení nechybí namapování kláves, ale zrovna svícení zde trestuhodně chybí.

Co dále mnohé hráče jistě nepotěší, je dost nevyvážená obtížnost, minimálně zpočátku, než se dostanete k pořádné výbavě. První hodinku dvě totiž budete muset bojovat maximálně s rezavým nožíkem. Což znamená, že i kdejaký přerostlý slimák či zmutované morče vám dají pořádně zabrat a nejednou z vás doslova vymlátí duši. A pokud vás nesejme zdejší fauna, pak vám hra občas bez jakéhokoli vašeho přičinění pro jistotu spadne.

Ani prostředí či celkové zpracování úplně nechytí za srdéčko. Zaměnitelné a ošuntělé ulice Londýna jsou lemovány vraky aut, všude polorozpadlé budovy, v dálce tyčící se nějaké ty pamětihodnosti. Hlavně ale šeď. Co dojem zlepšuje, je alespoň množství lokací, kam se můžete vydat. Jsou zde mnohé podzemní prostory, tunely metra, bunkry, ale i interiéry budov a mnoho dalšího. Upravené a od originální hry odlišné jsou i další vizuální prvky a klasické vychytávky. Místo Pipboye je tu trochu jinak ztvárněný Atta-boy. Postavička Vault boye je zde také vykreslena jinak. Někoho to možná potěší, dle mého ale tím hra trochu přichází o své kouzlo. Však právě estetika Falloutu je pověstná a do jisté míry definuje i onu nezapomenutelnou atmosféru zdejšího světa.

Chybí i staré známé frakce, které jsou nahrazené kompletně jinými. Takové Bratrstvo oceli budete hledat marně. Je tu ale třeba Gentry, navazující na předválečnou vládu a aristokracii, dále Camelot, jež si zakládá, jak již z názvu vyplývá, na rytířství a cti. Pak jsou zde Vagabondi, jakýsi gang připomínající osazenstvo seriálu Peaky Blinders a několik dalších frakcí. Ke každé této organizaci se dle tvůrců můžete přidat, plnit originální úkoly a pokusit se s nimi ovládnout celý Londýn.

Zda to tak opravdu je, nevím, protože tak daleko jsem se bohužel ještě nedostal. Ač jsem měl poměrně štěstí, že mi hra první tři hodiny fungovala takřka bez pádů, po této době šlo vše do kopru. Hra mi začala padat po každé minutě či dvou. Na webu se válí několik návodů, jak Fallout: London učinit přeci jen stabilnější. Co pomohlo mě, byl mód Buffout 4. Jenže opět, pozor, tento mód potřebuje další doplňky, aby správně fungoval. Ty ale musíte stáhnout ve starší verzi, takže vše správně nainstalovat je trochu alchymie. Nakonec se vše povedlo a hra opravdu je stabilnější. Přesto ale sem tam stále padá. Tvůrci slibují, že brzy vydají patch opravující ty největší chyby. Zda a hlavně kdy se jim to podaří, je ale ve hvězdách.

Prvotní dojmy tak nejsou příliš pozitivní. Co mi dost chybělo, byl humor a nadhled tolik typický pro celou sérii. London hraje dle mého na mnohem serióznější notu, což mi tak úplně nesedělo a atmosféra mi i proto přišla až sterilní jako v každé druhé hře, která se bere příliš vážně. Však právě svérázný humor, přehnané násilí, propracovaný, a až fantaskní lore a unikátní vizuál (vault boy apod.) jsou to, co Fallout dělá Falloutem. Když tyto prvky odeberete nebo si je upravíte po svém, zbude vám ještě vůbec Fallout?

„Na módu je všechna ta práce vidět, množství detailů je dechberoucí. Jenže... co je to platné, když je tento přídavek pro mnohé hráče vysloveně nehratelný.“

Abych jen nehanil, je až úctyhodné sledovat, co všechno amatérští tvůrci dokázali. Vymyslet a zpracovat obří nový svět, který je plný úplně nových frakcí, postav i příšerek, nových mechanismů, nového vizuálního pojetí, to je opravdu něco. I zdejší platidlo je jiné, nesbíráte již zátky od Nuka Coly, ale lístky do metra. Na módu je všechna ta práce vidět, množství detailů je dechberoucí. Jenže... co je to platné, když je tento přídavek pro mnohé hráče vysloveně nehratelný. Alespoň prozatím. Chyb a pádů je příliš, nepotěší ani nepodařené skripty u některých událostí. Dost mě štvalo i šacování mrtvých nepřátel. Stiskem tlačítka E totiž nejen, že se probíráte kapsami umrlců, ale též tělo poponášíte. Jaká funkce v daný moment převládne, je věcí náhody. A tak často dokola mačkáte tlačítko a doufáte, že zrovna nyní kýžený předmět seberete.

Nyní již jen ve zkratce výčet toho, s čím se nebohý hráč může setkat. Stalo se mi, že jedno z NPC zmizelo. Chlapík, kterému jsem pomohl, mě měl kamsi zavést. Jenže se hrozně coural, takže jsem ho předběhl. Když jsem se následně otočil, byl pryč. Již jsem ho nenašel, takže úkol jsem nedokončil. Jindy jsem se začetl do záznamů v počítači. Jakmile jsem počítač vypnul, zasekl jsem se u něj a nemohl poodstoupit. Co pomohlo, bylo načtení pozice.

A takových otravných věcí je zde prostě příliš mnoho. Možná, až tvůrci mód řádně vyladí, bude z Fallout: London povedený a hutný přídavek. Potenciál na to má. Po pravdě, jakmile jsem pronikl pod povrch, hra mě docela i bavila. Objevovat nové a nové lokace, nové zbraně, úkoly, to jsou klasické devizy Falloutů, které baví i zde. Navíc titul je opravdu masivní a nabízí desítky, možná stovky hodin zábavy. Ale...

Technická stránka hry je jedním slovem otřesná. V tomto stavu lze Fallout: London doporučit zatím jen skalním fanouškům série, kteří se alespoň trochu orientují i ve světě herních módů. Pokud jste jen obyčejný hráč, který se nechce hrabat v adresářích hry a sjíždět na YouTube videa s radami, jak hru vůbec rozchodit, pak buď počkejte několik týdnů na update, nebo si martýrium spojené s Fallout: London klidně odpusťte.