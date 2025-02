Hráli jsme Gothic 1 Remake. Návrat opěvovaného RPG zatím úplně nepřesvědčil

V rámci Next Festu na Steamu si nyní můžete i vy vyzkoušet demo Gothic 1 Remake. Jedno z nejlepších RPG herní historie se konečně vrací. Bohužel, zatím to vypadá na návrat při nejmenším dost rozpačitý.

Po pravdě, do série jsem kdysi dávno naskočil až ve třetím díle. Ten byl rozhodně zajímavý, ale v době svého vydání byl také plný bugů a nedotažeností. Přesto se jednalo o skvělý zážitek. Jedničku tak znám hlavně z doslechu a z recenzí z časopisů Level a Score. Proto mě zajímalo, jak se tento legendami a mýty opředený titul hrál a zda mě jeho nová reinkarnace v podobě remaku bude bavit.

Autoři šli v demu na věc lišácky. Vytvořili totiž samostatné krátké vyprávění, které stojí mimo příběh původní hry. Vžijete se do kůže mladíka Nyrase, který je vržen do Údolí dolů, a to ještě před příchodem hlavního bezejmenného hrdiny z původní hry. Demo tak působí jako jakýsi kratičký prequel, který vás seznámí s hlavními herními mechanismy.

Dohrání ukázky vám zabere plus mínus hodinku. Projdete zdejší údolíčko, seznámíte se s několik NPCčky, navštívíte důl, pobijete pár příšeráků a naleznete své právoplatné místo u táboráku jedné ze zdejších potulných band.

Hned v úvodu mě zaskočilo, jak nevábně hra vypadá. Oproti současným titulům jde rozhodně o podprůměr. Některé efekty jsou dost bídné, třeba co se týče vody nebo ohně. Taková mimika postav je taky dost zjednodušená a občas i nepostřehnutelná. Postavy jsou ale jinak vymodelované celkem obstojně. Scenérie vykreslené v dálce také nevypadají špatně. Celkově jde ale spíše o zklamání.

A to nemluvím o chybách ve vizuálu. Pokud jste v jeskyni a upustíte louč, padne k zemi jen svým koncem a trčí tak do vzduchu a dále plápolá. Jedno přátelské NPC též v zápalu boje vystřelilo šíp na soupeře a nechtíc trefilo mě. Šíp se pak podivně zasekl na mé postavě a postupně se po ní dost bizarně pohyboval. Až při uložení pozice konečně zmizel.

Dost zvláštní je i pohyb hlavního hrdiny. Přišel mi těžkopádný a neohrabaný. To pak ztěžuje souboje, kdy vás i hloupý přerostlý pták na pár klovnutí zabije. Nedej bože, když je ptáků více. Souboje jsou totiž také dost těžkopádné a pomalé. Máte zde několik typů úderů, a pokud je soupeř například malý, můžete často prostě promáchnout a minout, a to i když se snažíte mířit na zem. To se pak rychle stane osudným, i když stojíte proti obyčejné přerostlé kryse.

Nic moc soubojový systém pak korunuje ne vždy fungující zaměření se na jednoho nepřítele, které je nutné provést stiskem k tomu určené klávesy. Na blízko to ještě jakž takž jde, ale na dálku nepřítele zaměřit je dost problém. Systém úskoků a úhybů zatím též nefunguje úplně bezproblémově. Oproti třeba Avowed nebo God of War jsou úskoky dost slabé, pomalé a příliš krátké na vytvoření potřebného odstupu.

Podivné je i vytváření předmětů (zde hlavně vaření), které trvá zbytečně dlouho. To samé platí o vybírání beden. Zvláštně působí i rozhovory. Nejen, že jsou krkolomné a působí uměle, ale také probíhají v nepřirozeném tempu. Často příliš rychle za sebou, což působí rušivě.

Nevím, zda výše jmenované jsou prozatímní nedodělky, zastaralé mechanismy z původní hry, nebo zda jde o vlastnosti remaku. Možná zkrátka jen originál příliš zastaral a dnešní hry jsou již v mnoha směrech dále. Zatím to totiž vypadá, že Gothic 1 Remake díru do světa neudělá. Možná potěší fanoušky prvního dílu, kteří nostalgicky vzpomínají na starý dobrý originál, a to jak se všemi jeho klady, tak i zápory, které takto staré hry zákonitě musí obsahovat. Nové hráče zmlsané všemi těmi propracovanými soubojovými systémy a pohlednými světy nemá šanci nová aktualizace Gothicu oslovit.

Na druhou stranu tvůrci dle všeho touží i po zpětné vazbě od hráčů, takže mohou ještě mnoho kritických připomínek a vylepšení do hry zapracovat. Titul by měl vyjít někdy během tohoto roku, takže času je ještě poměrně dost. Hratelná ukázka zatím ale příliš nepřesvědčila.