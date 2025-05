Hráli jsme Gray Zone Warfare: Winds of War. Česká vojenská akce se posouvá správným směrem

Při vydání předběžného přístupu se dojmy z Gray Zone rozcházely, někomu se originální přístup k extrakční střílečce líbil, jiným zase tolik ne. Problémy byly s AI, špatnou optimalizací, nevyváženou ekonomikou a ani PvP nebylo bůh ví jak dobré. To se ovšem brněnští vývojáři z Madfinger Games snaží změnit a už se jim to i do jisté míry povedlo v předchozích patchích. Nicméně Winds of War, jak se jmenuje nejnovější update posouvá kvality zase o kus dále. Update je zaměřený především na PvP, ale nezapomíná ani na PvE elementy hry.

Zdroj videa: Madfinger Games

Asi největší novinkou je boj o základny. Těch je na mapě hromada a než je nějaká frakce zabere, mají je pod kontrolou vojáci ovládaní umělou inteligencí. Po jejich úspěšném obsazení se vám otevře možnost základny využívat jako bod oživení, můžete v nich také odevzdávat úkoly a přistupovat ke svému vybavení v inventáři.

Nebudu lhát, na mapě to vyvolává skvělou atmosféru a mikroklima, kdy PvP už není jen vedlejší produkt plnění úkolů, ale primární cíl každé frakce. Každý chce mít co nejvíce základen a co nejvíce bodů oživení pro případ, že se něco pokazí. Z vlastní zkušenosti vím, že boj o základny hlavně stmelil jednotlivé frakce.

Už to není tak, že jsou frakce pouze kosmetické a se svými „spoluhráči“ přijdete do kontaktu jen omylem. Nyní je to cílené setkávání za účelem boje. Což přinejmenším přidává sólo hráčům možnost najít si spojence na hraní přímo ve hře.

Boje o základny ovšem nejsou to jediné, co Winds of War do Gray Zone přidávají. Plný cyklus dne a noci přibyl už v předchozím updatu, teď se ovšem přidává i dynamické počasí, které zase ovlivňuje atmosféru i vaši přípravu před výsadkem. Přibyly i nové zbraně jako SVD nebo MP7. S tím se samozřejmě pojí i mnoho modifikací, skrz které si můžete arzenál dle libosti upravit.

Je jasné, že PvP bylo primárním bodem updatu, ale nezapomnělo se ani na PvE hráče, jelikož na mapě vedle základen přibyly také nové dynamické úkoly. Tyto úkoly jsou povětšinou jednoduché a plní spíše roli takové výplně, která přijde vhod, když už máte v lokaci své úkoly hotové a ještě nechcete či nemůžete zamířit zpět na základnu. To ovšem nic nemění na tom, že je to příjemný dodatek, který dokáže herní náplň zpestřit.

Jedna věc, se kterou jsem nepočítal, jsou vzdušné útoky raketami. Odkudkoliv na mapě můžete přivolat na libovolnou lokaci vzdušný útok. Ten doslova vyhladí cokoli, co se v dané oblasti nachází a usnadní vám tak buď zabírání základny nebo vyčištění úkolové oblasti od AI.

Celkově tento update pomohl spádu herní smyčky. Už nejste omezeni na plnění úkolů od obchodníků, nyní můžete cílit na PvP, což je skvělý cíl pro pozdější fáze vaší progrese. Nově také pokud dojde k jakémukoli PvP střetu člena vaší frakce, zobrazí se vám přibližná lokace na mapě, takže můžete vyrazit na pomoc, nebo zpětně uklidit nepřátele, co v lokaci ještě zůstali. Dokonce si můžete dát do svého vybavení GPS, takže nejen že jednodušeji naleznete své vybavení po smrti, také můžete nahánět kohokoli, kdo ji také má ve výbavě.

Mám ovšem i pár výtek. LZ neboli přistávací plochy vrtulníků, které vás po mapě rozvážejí, jsou pro všechny, nejsou frakčně rozdělené. To znamená, že pokud bojujete o základnu, nebo třeba bráníte tu, kterou již máte zabranou, nepřátelé mohou chodit stále dokola bez přestávky, jelikož LZ nejsou tak daleko od základen a všechny jsou erární. Tudíž se někdy z bojů stane nekončící přestřelka.

Další výtka směřuje k nastavení obrazu. Noční akce přibyla už v minulém updatu a je krásně zpracovaná. Máte k dispozici množství nočních vidění i baterek nebo laserů. Problém spočívá v tom, že stačí posunout jedním nastavením obrazu a noc je fuč, vidíte jako kdyby byl den, což na atmosféře a celkové férovosti PvP soubojů příliš nepřidává.

Jinak ale musím pochválit snahu a práci vývojářů, kteří si dávají na hře záležet a je to vidět s každým jedním udpdatem. Dokonce se z mého pohledu zlepšila i optimalizace, která byla na začátku otřesná. AI již není tolik tupá a celkově se základní herní mechaniky zlepšily. Doufejme, že tímhle směrem bude Gray Zone i nadále pokračovat a budeme dostávat stále přísun kvalitního obsahu.