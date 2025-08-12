Hráli jsme Grounded 2. Návrat bizarního survivalu ze světa hmyzu

V rámci předběžného přístupu nedávno vyšlo pokračování úspěšného kooperativního survivalu od veteránů ze studia Obsidian. My jsme si tuto nehotovou verzi hry mohli okusit na vlastní kůži. Jak se nám zatím titul líbí?
Je to již pár let, co se banda mladých hrdinů zmenšila na velikost několika milimetrů, aby pod bdělým vedením roztomilého robůtka zažívala bizarní a svérázná dobrodružství ve světě, kterého si příliš často nevšímáme. A to v mikrosvětě, kde se to jen hemží roztodivnými breberkami a kde je nutné dokonale ovládnout všemožné zálesácké dovednosti, abyste přežili další perný den.
Nyní se mládež vrací. Po jakémsi konfliktu s roztržitým vědátorem totiž opět dojde ke zmenšení čtyřčlenné partičky teenagerů. Tentokrát ale KO dostal i onen roztomilý robůtek. A tak je pouze a jen na vás, abyste v nehostinném prostředí přežili a přišli na to, co se to vlastně stalo a proč.
Po pravdě, první díl jsem nehrál, takže jsem se do tohoto zvláštního světa dostal úplně poprvé, bez předchozí průpravy. Ale dle všeho to zase tolik nevadí, protože jestli jste v posledních letech hráli alespoň jednu žánrově podobnou hru, budete zde jako doma. Navíc trochu odlehčenější pojetí rozvázalo tvůrcům ruce a mohli se tak vykašlat na přílišný realismus a zakomponovat několik dost ztřeštěných herních prvků.
Zpočátku se ocitnete ve své zmenšené podobě v místním městském parku. Že nejde o park ledajaký, poznáte ve chvíli, kdy se proberete v high-tech základně pro zmenšené lidi. Takových základen (jakýchsi záchytných bodů) je zde vícero. Navíc v nich můžete komunikovat i s vnějším světem, respektive s vedoucí projektu, která vám postupně odkrývá, co se v parku stalo, ale sem tam vám zadá i nějaký ten úkol.
V úvodních hodinách se seznamujete s mnoha herními mechanismy, čemuž je přizpůsoben i příběh. Učíte se, jak těžit a zpracovávat rozličné suroviny. Objevujete nové předměty, jež můžete vyrábět, ale též vylepšujete své vybavení. Odemykáte nové zbraně a zbroj společně se stavbami.
Se základním vybavením se daleko nedostanete, a tak je potřeba neustále prozkoumávat prostředí kolem vás. Kde by se mohl nacházet zdroj, který hledáte? Jak si zajistit semínka trávy? Kde by se mohly povalovat žaludy? A kde mají svou cestičku mravenci? Hra vás ne vždy vede za ručičku, takže se musíte dost často zamýšlet a pořádně se rozhlížet kolem sebe, případně se ponořit do zdejší mapky. Přesto se mi i tak občas stalo, že jsem za boha nemohl přijít na to, kde důležitou surovinu, potřebnou pro další postup hrou, sehnat. Jenže pak vám to dojde a hra se rozběhne zase dále.
Samozřejmě se o svou postavičku také musíte náležitě starat. Jednou za čas se napít a také něco pojíst. V bojích vám ubývají životy, při běhu zase stamina. Jednou za čas je potřeba se i trochu prospat. Dále tu pak kutáte, těžíte, hrabete. Možností vyžití je i díky tomu spousta.
Důležité je i zvelebování vaší základny. Škála toho, co lze stavět, je bohatá. Máte zde různé úschovny materiálů, ponk, stan, ve kterém si můžete odpočinout, ale též chovnou stanici, ale i celou řadu menších stavebních prvků, ze kterých si vybudujete třeba i pořádný baráček.
Samozřejmě se nevyhnete ani akci. Množství nepřátel je celkem velké a další hmyzáci brzy přibydou v dalších updatech. Bojovat můžete proti mravencům, komárům, mouchám, broukům či třeba pavoukům všech velikostí. Obyčejné potvůrky sejmete na pár zásahů, ale větší breberky už vám mohou dát pěkně zabrat a není tak ostuda se jim zpočátku vyhýbat.
A to než si vyrobíte účinnější zbraně či řádné brnění. Na výběr máte širokou škálu nástrojů. Kopí, sekery, bojové rukavice, ale též zbraně na dálku, jako je například luk. Při střetu můžete využívat několik bojových pohybů. Slabé údery řetězíte v komba. Silné útoky pak sice trvají, než se nabijí, ale pak jsou o to více devastující. Nechybí ani úskoky nebo vykrývání ataků.
Boje jsou celkem fajn, ale takové silné útoky zatím příliš nefungují. Mnohokrát se mi stalo, že jsem útok nabil, ale postavička pak projela mimo nepřítele a vůbec ho nepoškodila. V důsledku je tak lepší sázet na útoky rychlé a slabé. Také úskok ne vždy funguje tak, jak má. Vy sice včas uskočíte, ale nepřítel má občas nepříjemnou schopnost se na vás pověsit a úskok až ignorovat. Snad tuto část hry tvůrci ještě překopají a vylepší.
A co novinky vůči předchozímu dílu? Samozřejmě jde o rozsah. Zdejší mapa je mnohem větší a členitější a je rozdělena do několika regionů. Dále to je možnost osedlat různé brouky, a to i ty vodní. Samozřejmostí je více zbraní, více předmětů k vyrábění a více budov ke stavění. Celkově větší roli hraje vodní prostředí. Ale je zde i třeba možnost sjíždět po natažených lanech apod.
I vizuál je poměrně slušný, rozhodně neurazí. Ale zároveň ani ničím nenadchne. Postavy jsou detailní, fyzika funguje velmi slušně. To samé pak platí i o hudební složce hry. Potěší i to, že ač jde o rozdělanou verzi, nepotkal jsem se s žádnými pády ani propady ve snímkování. Zdá se, že hra je poměrně dobře optimalizovaná.
Přesto je možné se setkat i s nedostatky. Jednou mě zabil hmyzák, který byl nad mé síly. Následně jsem obživl u nejbližšího záchytného bodu. Obsah batůžku však zůstal na místě skonu a tak mi nezbývalo nic jiného, než si ho vyzvednout. Stalo se mi také to, že batoh nějakým glichem skončil na úplně jiném místě, v jiné části mapy a dostat se k němu bylo takřka nemožné. Což samozřejmě znamená i to, že jsem o své drahocenné věci nadobro přišel.
Grounded 2 zatím vypadají jako zajímavý příspěvek do žánru kooperačních survival her. Odlehčená nálada, vtípky, stylizované zpracování a již nyní slušná porce obsahu. Potenciál tak je veliký. I když zatím ho titul nedokáže plně prodat. Za což může hlavně nic moc soubojový systém a množství menších chybek, na kterých tvůrci ale snad brzy zapracují. Však čas na to ještě mají.