Hráli jsme Hell is Us. Žádná mapa ani navigace. V tomhle temném světě vás za ruku nic vodit nebude

Když jsem si stáhl demoverzi akční adventury Hell is Us, nevěděl jsem přesně, co čekat. Titul od studia Rogue Factor, vedený vizionářem Jonathanem Jacques-Belletêtem (spolutvůrcem Deus Ex: Human Revolution), slibuje temnou, osobní cestu do válkou zničené země Hadea. Po hodině hraní jsem si uvědomil, že tohle není jen další soulslike klon. Je to hra, která se nebojí jít proti proudu a nutí hráče přemýšlet o všem, co kolem sebe zpozoruje.
V demoverzi se ujímáme role Remyho, bývalého mírového vojáka OSN, který se vrací do své rodné země Hadea, zmítané občanskou válkou. Nejde však jen o návrat domů, Remy hledá odpovědi na otázky, které ho pronásledují celý život. Jeho domovina je však jiná, než si ji pamatuje. Kromě lidské brutality se zde objevují nadpřirozené bytosti, jakési chiméry, které nelze porazit konvenčními zbraněmi.
Příběh je silně alegorický. Chiméry nejsou jen monstra, jsou ztělesněním lidské bolesti, nenávisti a traumatu. Už od úvodní cutscény je jasné, že Hell is Us míří hluboko pod povrch lidského cítění. Atmosféra je tíživá, dialogy znějí autenticky a svět působí jako zrcadlo lidské duše v krizi.
Jedním z nejodvážnějších rozhodnutí vývojářů je absence tradiční navigace. Žádné mapy, žádné quest markery, žádné směrové šipky. Hráč se musí orientovat podle prostředí, skalních útvarů, světelných efektů a zvuků. Popravdě musím říct, že jsem se v demu necítil nějak ztracený, pohyb v otevřeném světě je poměrně koridorový, takže není možné se ztratit úplně. Autoři vás rovněž potrápí logickými hádankami, které nejsou z kategorie nejtěžších, ale do tohoto světa výborně zapadají.
Souboje jsou intenzivní, ale zatím mi připadaly takové nedoladěné a přijde mi, že stačí pouze zběsile mačkat tlačítko pro útok bez hlubšího taktizování. Remyho zbraň, multifunkční meč, který se mění na sekeru či těžký obouručák, nabízí zajímavé možnosti, ale animace a odezva úderů působí místy neohrabaně. Chiméry jsou nevyzpytatelné, jejich útoky vypadají nebezpečně, ale v demu jsem neměl žádnou potíž se probít až ke konci. Umím si ale představit, že v dalších částech hry silně přituhne.
Vizuální styl hry je jedním z jejích nejsilnějších aspektů. Nejde o fotorealistickou krásu, jedná se spíše o takovou surrealistickou, malířskou estetiku, která připomíná noční můru. Každý záběr působí jako obraz, který vypráví příběh. Hadea je zničená, ale zároveň fascinující. Ticho mezi boji je často děsivější než samotné souboje.
Zvukový podkres je precizní. Hudba je minimalistická, ale účinná. Zvuky prostředí jako vítr, vzdálené výbuchy, šepot chimér, vytvářejí pocit neustálého neklidu. Hra působí jako psychologický thriller, který vás nutí pochybovat o realitě.
Demoverze, kterou si sami můžete vyzkoušet, nabízí přibližně 45–60 minut obsahu. Na PS5 běží stabilně, bez výrazných bugů či pádů. Z hlediska optimalizace je hra solidně odladěná. Unreal Engine 5 odvádí skvělou práci, a i když některé animace působí kostrbatě, celkový dojem je pozitivní. Ještě je brzy na nějaké závěry, ale hráčská komunita včetně mě prozatím hodnotí demo poměrně pozitivně.
Hell is Us není pro každého. Je to hra, která vás nevede za ruku. Nutí vás bloudit, tápat, bojovat nejen s monstry, ale i s vlastními emocemi. Demoverze ukazuje, že Rogue Factor májí odvahu tvořit něco jiného. Něco, co má hloubku.
U her jsme dnes zvyklí, že se snaží být co nejpřístupnější. Hell is Us jde opačným směrem, a právě proto mě zaujala. Pokud vývojáři doladí soubojový systém a zachovají svou vizi, máme se v září 2025 na co těšit. Až se hra objeví v plné verzi, rád se do Hadei vrátím. Ne kvůli akci samotné, ale kvůli tomu, co mi tahle hra připomněla, že někdy je největší peklo to, které si nosíme v hlavě.