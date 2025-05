Hráli jsme La Quimera. Kontroverzní střílečka vypadá tragicky a nehraje se o moc lépe

La Quimera je trošku unikát. Hra měla datum vydání, kdy měla vyjít plná verze. Z toho nakonec sešlo a o pár dní později vyšla pouze v předběžném přístupu na Steamu. Jestli se ptáte proč, tak z pohledu kvality produktu je to jasné. Hra je v otřesném stavu, jak po stránce technické, tak i v ohledu hratelnosti.

Měla by to být příběhová sci-fi střílečka, kde dostanete jeden z futuristických robotických obleků a stane se z vás supervoják. Příběh sám o sobě je naprosto otřesný. Žádné napětí, ani pořádný děj. Přišlo mi, jako kdyby scénář psal někdo na střední škole, když se o přestávce nudil. Postavy jsou plytké, jejich charakter téměř neexistuje. Tomu nepomáhá ani dabing, který je strašný, takhle špatné herecké výkony jsem snad nikdy v žádné hře neslyšel.

S tím se pojí i celkové audiovizuální zpracování. Zvuky, ať už střelby, nebo jakékoli hluky prostředí znějí jako pod vodou nebo jako by se ozývaly z vedlejší místnosti. Je samozřejmě možné, že to takto vývojáři zamýšleli, to nic ovšem nemění na tom, že se to rozhodně neposlouchá příjemně.

Grafické zpracování je kapitola sama o sobě. Je rok 2025 a máme nějaké standardy, každý grafický styl je má jiné, ale La Quimera se snaží o realistický styl vyobrazení prostředí a nedaří se to ani trošku. Grafika je odporná, obličeje, postavy, prostředí, prostě nic nevypadá úplně dobře. Jakoby se hra zasekla někdy v roce 2015 a teď si někdo řekl, že ji vlastně zapomněl před deseti lety vydat. No prostě není radost na to koukat.

Ale co hratelnost? Střelba? Nebo třeba mise a lokace? I tohle všechno stojí za starou belu. Střelba je opravdu zvláštní, zbraně střílí s určitou prodlevou, jejich chování je přinejmenším prapodivné a celkově působí, jako byste hráli online hru na nekvalitním internetovém připojení. Nepomáhá tomu ani pohyb postavy, který je na tom pocitově dost podobně. Vše je takové neuhlazené a nedoladěné, že to působí až smutně.

Mise a lokace na tom nejsou o nic lépe. Mise jsou na tom podobně jako příběh a jen podtrhují nedokonalost celé této stránky hry. Nic složitého v nich nenajdeme, příběhové mise probíhají tak, že vás vykopnou do lokace a tam zabijíte nepřátele, spustí se cutscéna a konec.

Když už nic, tak lokace jsou alespoň hezky zpracované a jakž takž zvládají navodit atmosféru. Jejich design je ovšem už horší. Nedostanete ani trošičku volného prostoru, vše je naprosto lineární a není kam uhnout. Žádné prozkoumávání ani bloudění po džungli, prostě rovně za nosem až do cíle, zatímco střílíte nepřátele. Přijdu si už jak rozbitá deska, ale kéž by to šlo jinak.

Umělá inteligence nepřátel je poměrně tupá, jejich možnosti, jak na vás zaútočit také. Většinou prostě sedí za krytem a občas vykouknou, vlastně jen čekají, než je odděláte. Druhů nepřátel není mnoho, daly by se spočítat na prstech jedné ruky. Máme tady roboty chodící a létající, lidi více obrněné a lidi méně obrněné, konec, tečka.

I když tento článek měl být původně recenze, jsem docela rád, že není. Nedělá mi žádnou radost hodnotit něčí dílo špatnou známkou, protože vždy je za ním dost práce a něčí sen, ale tady se to opravdu nepovedlo, jakože v ničem. Jde sice o předběžný přístup, ale nevidím svět, kde by mohli vývojáři opravit tak špatně položené základy.

Zdroj úvodního obrázku a videa: Reburn