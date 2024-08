Hráli jsme Marvel Rivals. Může nový hero shooter s hvězdnou soupiskou uspět?

Playtest pro Marvel Rivals zažil minimálně na sociálních sítích velký úspěch. Hru sledovalo spousta lidí a ještě více si ji chtělo zahrát. Já měl to štěstí, že jsem se do beta testu mohl zapojit a řeknu vám tedy vše, co jsem se za nižší desítky hodin ve hře dozvěděl a naučil.

Jedná se o klasický hero shooter s viditelnou inspirací v Overwatchi. Ta je znát například v herních režimech, které jsou v podstatě totožné. Buď tlačíte s týmem spřežení do určité oblasti, nebo zabíráte body na mapě. Čím se ovšem Marvel Rivals liší, je pohled ze třetí osoby. Nejedná se tedy o klasickou akci z pohledu první osoby, jak v tomto žánru většinou bývá zvykem.

Upřímně musím říct, že mi tato skutečnost dělala trošku vrásky na čele. Nicméně po pár odehraných hodinách si na to člověk dokáže zvyknout a přijme odlišný pohled na žánr. Něco, z čeho Marvel Rivals rozhodně těží, je soupiska. Nabízí jak oblíbené hrdiny, tak i zlé padouchy ze světa Marvelu, což samo o sobě může přivést spoustu hráčů. Každopádně se hra potýká prozatím s poměrně velkými balančními problémy, kdy jsou některé postavy až příliš silné a jiné zase skoro nikdo nehraje.

Hrdinové a záporáci jsou v Rivals rozdělení do třech typických rolí. Tank, DPS a healer, i když jsou tu pojmenované trošku jinak. Některé role mají více postav, jiné méně, což není úplně na škodu. Pokud chcete hrát tanka, můžete zkusit například Venoma, Thora nebo Doktora Strange. DPS role také disponuje známými jmény jako Spider-man nebo Scarlet Witch. Můžete to vzít i z jiného konce a vybrat si postavu bez ohledu na roli zkrátka podle toho, jakou máte rádi. Na to, že se jednalo o playtest, byla soupiska už v té chvíli docela obsáhlá a vývojáři dokonce během testu přidali i dvě nové postavy, což bylo rozhodně příjemné překvapení.

Jestli si pamatujete starou verzi Overwatche, pamatujete si rozhodně i to, že proti sobě stály týmy o šesti hráčích. Stejně tomu je i tady, a i když někomu přijdou početnější bitky lepší, mně to přišlo až příliš chaotické. Pohled z třetí osoby tomu moc nepomáhá, jelikož v rozjetém boji, když kolem lítají všechny možné ultimátní schopnosti ze všech stran, stane se z toho trochu bordel. Když k tomu ještě přičteme, že Marvel Rivals je oproti ostatním v žánru silně založený na vaši schopnosti mířit a trefovat nepřítele vším, co máte, stane se z toho množství podnětů a vizuální bombardace jednoduše nepřehledné spamování všeho možného.

Možná to popisuji více tragicky, než to ve skutečnosti je, v základu je hra velmi zábavná a dokáže vás odměnit za vaše schopnosti. Myslím pouze na nezkušené hráče v žánru, kteří se v 6v6 prostředí jednoduše ztratí a nevědí, koho střílet nebo kam vůbec střílí. Naštěstí pro ně hra nabízí dostatek postav různých obtížností, a tak si stačí vybrat tu, která nevyžaduje tolik mechanických dovedností a můžete se soustředit na to, co se děje kolem vás. Přeci jen je týmová koordinace v těchto hrách to základní, co vyhrává zápasy.

Drobnou výtku bych měl k počtu hratelných map, v testu jich bylo k dispozici opravdu málo. Nedá se to úplně počítat jako nedostatek, jelikož hra není plně vydaná, ale po čase začaly být mapy až příliš ohrané a při vydání jich bude potřeba rozhodně víc. Jedna originální věc, která mně ovšem u map udělal radost, je jejich destrukce. Většina částí mapy je zničitelná a otevírá se tím mnoho odlišných způsobů, jak v určitých situacích hrát. Dalším nedostatkem byla optimalizace PC verze. Hra neběžela příliš plynule ani na nejnižším nastavení a lepších sestavách, ale i to se dá doladit.

Odpověď na otázku, zdali dokáže Marvel Rivals uspět, je popravdě trochu oříšek. Jelikož disponuje silnou soupiskou oblíbených hrdinů, i to samotné by mohlo stačit. Lehce chaotická a v určitých případech nepřehledná akce podle mě nebude bránit úspěchu, jelikož i na to se dá postupem času zvyknout a naučit se v chaosu chodit stejně jako s pohledem z třetí osoby.

Na papíře tedy nebrání hře v úspěchu téměř nic, bude free-to-play, kopíruje již zajeté a funkční mechaniky, a dokonce přidává i něco navíc. Nakročeno má velmi dobře, teď pouze záleží na vývojářích, jestli dokáží doručit kvalitní obsah i po vydání. Hodnocený režim je sice fajn a udrží kompetitivní komunitu, ale jak víme, ne všichni hráči po tom touží a je potřeba něco dodat i jim. Jak to s Marvel Rivals dopadne, se dozvíme 6. prosince, kdy vychází na PC a konzole. Dobrou zprávou je, že všichni hrdinové budou s vydáním hry dostupní zdarma.