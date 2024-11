Hráli jsme Monster Hunter Wilds. Další velký lov může zkazit jen nedotažená optimalizace

Na lov do neprobádaného regionu se vydáme příští rok v únoru, ale už nyní se každému hráči otevřela první oblast v beta testu. Také jsem do Wilds nakoukl na pár hodin, a i když jsou vcelku dojmy pozitivní, technicky nový Monster Hunter není v ideálním stavu.

Pro Capcom je série Monster Hunter velmi důležitá. Pokud se podíváme na prodejní čísla, je hned za Resident Evil a překonává velikány, jako je Street Fighter nebo Devil May Cry. Proto není divu, že se k novému pokračování, které na rozdíl od menšího Rise vyjde rovnou na velké platformy, strhlo tolik pozornosti. Během beta testu, který probíhal minulý týden, si Wilds vyzkoušely stovky tisíc hráčů a reakce jsou velmi rozmanité.

Začnu v pozitivním duchu. Hned po spuštění hry vás čeká prvotní nastavení s tím, že Wilds nabídnou také slušnou porci možností pro přístupnost, což v minulosti nebylo pravidlem. Díky tomu se tahle dlouholetá série otevře i hráčům s různými vadami. Sem spadá také širší nastavení ovládání. Trochu mě překvapilo, že i když jsem hrál na PlayStationu 5, v nabídce na mě vybaflo rozložení tlačítek pro klávesnici a myš, ale počítám s tím, že to byla záležitost bety.

Hned na to vás čeká tvorba postavy, která je opravdu zevrubná. Pokud máte trpělivost, která u této kratochvíle mně většinou chybí, můžete si vytvořit snad cokoliv. Na sociálních sítích jsem viděl například lovce s podobou Michaela Jacksona nebo Keanu Reevese. Podobně se můžete vyřídit i na vašem Palicovi, což je kočičí parťák, který vás doprovází v každém díle a pomáhá během lovů.

Ještě, než se dostanu k detailům z hraní, musím říct, že ani tentokrát nebude pro začátečníky úvod do hry jednoduchý. Pokud chcete dobře pochopit mechaniky a jejich fungování, čeká vás čtení spousty tabulek s tutoriály. Pak i samotný souboj během lovů je velmi specifický, pomalý a táhne se klidně půl hodiny u jednoho monstra. Sám jsem začínal s Monster Hunter World z roku 2018 a dostat se pořádně do hry nebylo nejlehčí. Rozhodně ale stojí za to se tím vším prokousat a věřím, že stejně tak to bude stát za to i ve Wilds.

V betě jsem si prošel úvodní kapitolu příběhu a mohl se potulovat v první písečné otevřené oblasti. Jak už je zvykem, rozprostře se před vámi doposud neviděný region, který ještě nedávno měla gilda lovců za neobydlený. To se ale změnilo se záchranou chlapce, který tady žije se svým kmenem. Vedle toho, že mu pomáháme dostat se domů, nás zajímá hlavně výskyt potvory, kterou už dávno měli lovci za vyhynulou.

Monster Hunter je hlavně o grindu a lovení, jinak to nebude ani ve Wilds, ale přeci jen mě úvod do příběhu zaujal víc než ve zmíněném Worldu. Na jeho pořádné prozkoumání si ale budu muset počkat až na plnou hru. Po úvodu mi totiž vývojáři poděkovali za účast v testu a dali mi možnost ulovit trojici potvor.

„Můžete osedlat Seikreta, což je kombinace obří slepice, psa, koně a kdo ví čeho dalšího.“

Wilds ještě víc zatlačí na aspekt otevřeného světa. Abyste všude nemuseli chodit pěšky, můžete si osedlat Seikreta, což je stvoření připomínající kombinaci obří slepice, psa, koně a kdo ví čeho dalšího. Stačí si otevřít mapu, označit cíl a Seikret vás odveze sám od sebe. Na rozdíl od Palamuta z Monster Hunter Rise slouží čistě k cestování, přímo v boji proti příšerám vám nepomůže.

V základním táboře určitě půjde přijímat úkoly, jak jsme zvyklí ze starších dílů. Můžete s nimi ale začít i tak, že jednoduše dojdete k doposud neobjevené příšeře v otevřeném světě a začnete do ní mydlit hlava nehlava. Pak se vám automaticky spustí quest se získáním její trofeje. Z nováčků mě zaujala Balahara, což je potvora vytvářející písečné víry. Jednoznačně nejvíc ale zapůsobil Rey Dau, blesky nabitý drak, po jehož příletu celou oblast zakryjí mračna a počasí se pořádně rozbouří.

Designem monster určitě zklamaní nebudete, lov samotný by ovšem mohl být lepší. Mojí největší obavou je, aby Wilds běželo dobře. V betě optimalizace nebyla žádná sláva. Při režimu výkonu je obraz nepříjemně rozmazaný. S preferencí grafiky se kvalita sice zlepší, ale nastávají problémy s frame ratem. Propady snímků šly cítit od prvních momentů v pouštní oblasti, což není zrovna dobrá vizitka. Co jsem pročítal diskuze ostatních hráčů, ani na PC není optimalizace ideální a problémy mají i našlapané stroje.

Upřímně, graficky na pohled nevypadají Wilds nikterak úchvatně, aby si opodstatnily takové problémy. I Final Fantasy VII Rebirth, u kterého jsem kritizoval kvalitu obrazu při preferenci výkonu, je na tom lépe, a navíc se na jeho prostředí a modely postav lépe kouká.

Optimalizace tak může být největším kamenem úrazu této novinky. Nemám nejmenší pochyby o tom, že si vývojáři vyhráli s hromadou nových monster a vrátili i řadu oblíbenců z minulých dílů, jejichž lovem stráví hráči stovky a stovky hodin. Už ona první oblast, která byla v betě dostupná, není žádný prcek, obsahu tak bude dostatek. Jen je otázkou, jestli ho bude zábava procházet, protože v betě bylo pár momentů, kdy jsem si říkal, že tohle chce ještě pořádně vyladit.

V diskuzích jsem často narážel ještě na jedno téma. Oproti ostatním dílům Wilds značně omezuje mechaniku jménem hitstop, což je pozastavení vaší postavy během úderu do monstra. Dodává to větší odezvu při zásahu a navozuje pocit, že příšeru švihnutí mečem opravdu zabolelo.

Má to ale dvě strany. Omezení hitstopu znamená, že souboj jako takový působí plynuleji. Při hraní mi tato změna nijak výrazně nevadila. Spíš jsem se soustředil na to, abych správně používal insect blade, což je jeden ze 14 druhů zbraní. Naprosto ale chápu hráče, kterým se zamlouval starší styl. Zrovna tohle je také věc, která by se ještě mohla do vydání změnit. Capcom sbírá přes formulář zpětnou vazbu, tak snad budou alespoň ty nejzásadnější výtky komunity vyslyšeny. Byla by škoda, kdyby další velký Monster Hunter po sedmi letech vyšel nedotažený.