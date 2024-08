Hráli jsme Neural Dominion. Kyberpunková tahová strategie s velkým potenciálem

Dosud nepříliš známá hra se nám dostala pod ruku, a to v pre-alpha verzi. Šlo tak spíše o lehkou ochutnávku toho, co v plné hře můžeme očekávat. Již nyní je ale patrné, že milovníci sci-fi, kyberpunku a hutných strategií s širokou škálou možností si zde přijdou na své. Tedy doufejme.

V kostce, jde o tahovou kyberpunkovou 4X strategii, která kombinuje prostředí jako vystřižené z Cyberpunku 2077 s hratelností ne nepodobnou takové Civilization 6. Stojí za ní málo známé egyptské vývojářské studio Games Bond, které má za sebou hlavně malé herní hříčky. Neural Dominion je tak jejich zatím nejambicióznější projekt.

Ve hře se stanete vůdcem jedné z frakcí, která usiluje o ovládnutí zdejší techno futuristické metropole. Krom různých možností špionáže, úplatků či uplatňování ekonomické převahy, lze nad ostatními frakcemi zvítězit i pomocí hrubé síly, a to formou tahových soubojů. Tvůrci slibují, že hru bude možné hrát i bez využití násilí, ale bude to mnohem mnohem těžší.

Nejprve se vžijete do role jednoho z hrdinů, jakýchsi velitelů, kteří se mohou během svého tahu pohybovat po mapě, zabírat nové lokace, stavět rozličné budovy, případně bojovat proti nepřátelsky naladěným soupeřům. Ne na každém políčku, kterým projdete, lze ale stavět. Nejdříve je potřeba obsadit speciální prázdné parcely. Následně zde vybudujete například obchod se zbraněmi nebo noční klub, ve kterém lze najmout vojáky do vaší partičky. Když už jsme u válečníků, je zde klasicky tank, silný a odolný bojovník, který se hodí do první linie. Pak jsou zde střelci, specializující se na útoky z dálky, dále naopak hbití vojáci, jež preferují chladné zbraně, ale též specialisté, kteří dokáží vaši partičku podporovat různými obrannými či útočnými schopnostmi a hi-tech vychytávkami.

Boje se účastní i váš hrdina, kterého dále můžete vylepšovat. A to nejen díky obdrženým zkušenostním bodíkům, ale též pomocí vybavení. V obchodech si tak kupujete lepší zbraně, brnění a další specialitky, jež usnadňují postup hrou. Zvyšování úrovně postavy pak vede klasicky k investici bodíků do nových schopností a vlastností vašeho hrdiny. Můžete si osvojit uzdravování jednotky či třeba rozšířit množství akčních bodů a mnoho dalšího. Samotných velitelů je několik typů, roztříděných dle povolání. V hratelné ukázce jsem dostal na starost paní, jež si libuje v eliminaci nepřítele na velkou vzdálenost pomocí odstřelovací pušky. Není ale problém si najmout i hrdinu dalšího s odlišnou paletou schopností.

Bohužel, co se soubojů týče, ty zatím nejsou příliš propracované a probíhají veskrze automaticky. Dvě bandy stojí proti sobě a čekají, kdy se jim nabijí jejích schopnosti. Každý úder stojí určité množství času. Na silný útok si počkáte, slabý lze použít rychleji. V současné verzi ale za vás takřka vše odehraje počítač a vy jen čas od času můžete vystřelit s vaším hlavním hrdinou. I proto je těžké říct, jak budou tahové souboje v reálu vlastně fungovat. V důsledku jde ale o již několikrát viděný a zároveň ověřený systém, který by při správném vybalancování měl nabídnout dostatečné taktické vyžití.

Hratelná ukázka obsahovala jak krátký tutoriál, tak i mód volného pohybu po zadané mapce. Zatímco tutoriál šel poměrně snadno projít a ukázal mi hlavní herní mechanismy a seznámil s ovládáním, tak režim volného pohybu byl již poměrně dost rozbitý. Bylo vidět, že hra je opravdu ještě v rané fázi vývoje, a tak mnohdy nešlo označit postavičku, jindy bylo rozbité ukončování tahů, zlobilo i stavění budov.

Také nebylo dost dobře jasné, jaké budovy či políčka na mapě jsou interaktivní. Na mapce sice byly různé ikonky, ale pokud jsem na budovu ukázal, nic se nedělo. V tomto směru jsem tak byl poměrně zklamán a hru jsem si příliš neužil. Tutoriál vypadal zajímavě, ale jinak byla hra v podstatě nehratelná. Možná mohli tvůrci na titulu ještě zapracovat a až pak ho nabízet k vyzkoušení novinářům.

„Grafika není z nejdetailnějších, ale na druhou stranu je dost stylová, potemnělá a dokáže navodit správnou kyberpunkovou atmosféru.“

Co již nyní vypadá zajímavě, je vizuální zpracování. Ano, grafika není z nejdetailnějších, ale na druhou stranu je dost stylová, potemnělá a dokáže navodit správnou kyberpunkovou atmosféru. To platí i o doprovodných kresbách a ilustracích. Horší je to s animací a detailností postav. Ty jsou zatím dost jednoduché a pohyby nemotorné.

Neural Dominion tak rozhodně po estetické stránce a díky své zajímavé premise dokáže zaujmout. Příslib hutné strategie s množstvím možností jak postupovat dále, navíc v atraktivním kyberpunkovém prostředí, musí žánrové fanoušky oslovit. Bohužel byla ochutnávka hraní natolik střídmá a s tolika technickými nedostatky, že zatím se neodvažuji vůbec hádat, jak bude výsledný produkt vypadat a jakou kvalitou oplývat.

Jakožto milovník strategií, a těch tahových se sci-fi prvky obzvláště, se ale začínám pomalu těšit. A to i když obezřetnosti není nikdy dost. Zvláště u takto neznámého vývojářského studia. Jak vše dopadne, bychom se měli dozvědět poměrně brzy. Vydání předběžného přístupu je naplánováno na konec letošního, případně začátek roku příštího.