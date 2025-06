Hráli jsme Nioh 3. Nindžové, nebo samurajové? Není třeba vybírat, tady ovládnete oba styly

Kombinace samurajských příběhů, japonské historie a monster z tamní mytologie mě chytila už u prvního dílu z roku 2017. Příští rok bude mít premiéru trojka a studio Team Ninja mezi tím vypilovalo svoji formuli do vydařenější formy. Stále ale nedorazili do finále, a tak nás v Nioh 3 čekají znatelné změny, i když základ je známý na první osahání.

Po oznámení si mohl každý majitel PlayStationu 5 vyzkoušet ukázku z alfa verze, která byla poměrně šťavnatá. Trvalo mi nějakých 5 hodin, než jsem se dostal na konec. Není to kvůli tomu, že by Nioh 3 najednou bylo přehnaně náročné. V alfě jednoduše byla slušná porce obsahu, skrz kterou tvůrci mimo jiné ukázali, jak hodlají pracovat s otevřenějším prostředím.

Spletitá cesta se vyplácí

Kromě výcviku a úvodu jsem si prošel jednu velkou misi. I když Nioh stále bude fungovat na principu přesunů do odlišných oblastí podle toho, jakou misi si vyberete, prostředí je mnohem otevřenější. Nedokážu říct, jestli to takhle bude pokaždé, nebo tohle byla výjimka. Určitě se ale nebudu zlobit, když tímto způsobem bude zpracovaná většina hry.

Jakmile vás hra vyplivne na začátku mise, dostanete jasně daný cíl cesty a slepou mapu. Je na vás, jestli půjdete rovnou za ukazatelem, nebo odbočíte z cesty a prolezete každý kout. Druhá volba bude určitě tím správným směrem. Během průzkumu získáte spoustu užitečných itemů, nasbíráte bonusy a požehnání, a hlavně si naženete vyšší level postavy, což u soubojů se silnějšími nepřáteli udělá znatelný rozdíl.

Skvělé je to, že vás hra odmění za samotné prozkoumávání. Každý region má několik styčných bodů. Jednou je to tábor, který musíte vyčistit. Narazíte také na nepovinné bossfighty. Po splnění těchto vedlejšáků se zvedá úroveň explorace, která přidává pár bonusových statistik k dobru. Abyste nemuseli prolézat opravdu všechno, stačí v každém regionu dosáhnout na druhou úroveň explorace a na mapě se označí důležitá místa, kde jste ještě nebyli.

Nindža, nebo samuraj? Obojí!

Ten, kdo hrál předchozí díly, bude v Nioh 3 jako doma. I přes všechny změny a úpravy se základní prvky nemění, ale rozdíly a nové mechaniky se přece jen najdou. Prvního jsem si všiml hned ve výukové misi. Ovládání postavy se trochu liší. Náš válečník (či válečnice, postavu si opět tvoříte sami) má větší váhu a při pohybu nepůsobí, jako by byl z papíru.

Plížení je tentokrát použitelnější strategií. Může se přikrčit a ukrýt ve vysoké trávě. Nepříteli nezištně zezadu propíchnete břicho, ale ne každý jde okamžitě k zemi nadobro. Naučil se také skákat, což je velmi užitečné při průzkumu světa. Tím hlavním jsou ale souboje, které se tentokrát nenesou jen ve stylu samurajů. Přidává se k tomu umění nindžů. Nevybíráte si jen jeden, mezi oběma styly boje přepínáte za běhu. Každý má unikátní vlastnosti, výbavu i speciální schopnosti.

Na hraní za samuraje si budu muset zvykat dlouho. Je totiž o dost těžkopádnější a nemá tolik prostoru k manévrování, protože některé vlastnosti z minulých dílů se přenesly do stylu nindži. Zároveň mě zklamala mechanika parírování. Něco jí chybí a přišlo mi, že není zcela konzistentní. Vývojářský tým s ní má přitom bohaté zkušenosti ze hry Wo Long: Fallen Dynasty, kde působila mnohem lépe. Snad ji do vydání ještě zlepší.

Nindža je obraznější, rychlejší a umí používat nindžucu. Samuraj dává větší pecky, je pomalejší a může odrážet nepřátelské útoky. Samotná mechanika proměny má využití v boji. Jakmile se nepřítel rozzáří do ruda, můžete tím jeho útok vyblokovat a vrátit mu ho i s úroky.

Přeměny stylů přidávají do hry zajímavou dynamiku, kdy mezi nimi plynule přehazujete podle typu nepřítele. Konečně se také není potřeba starat o zásoby kunaiů a vrhacích hvězdic. Nindžucu se nabíjí s útočením.

Mechanik je s oběma z nich spojená spousta a říkám si, jestli to Team Ninja už trochu nepřehání. Zorientovat se mezi všemi nabídkami, pochopit, co vlastně dělají a následně vybrat tu nejlepší možnost, není jednoduché. Obzvlášť když neubila kadence lootu. Sbírat ho budete hromady i tentokrát.

Jednu věc jsem v alfě neměl šanci vyzkoušet. Kromě známého asymetrického multiplayeru, kdy na cestě vidíte hroby ostatních hráčů a můžete si je přivolat na pomoc nebo v boji získat jejich výbavu, Nioh 3 nabídne i plnohodnotnou kooperaci. Společně s dalšími hráči můžete vyrazit na expedice, ale jestli jde o vedlejší mise nebo jsou to součásti hlavního příběhu, zatím nedokážu říct.

Zábava, která by mohla vypadat líp

Z příběhu toho alfa moc neprozradila. Z představení na Summer Game Festu víme, že náš bojovník je kandidátem na nového šóguna. Ještě předtím, než se chopí tohoto postu, musí nastolit řád, který opět narušil démonický, zlatě zářící kámen Amrita. Pro nás je zároveň zdrojem zvyšování levelů. V úvodu je řeč o Šingenu Takedovi, japonském vojevůdci, který má ve svých řadách kromě lidských válečníků také démony. A právě jejich zdroj musíme vystopovat.

Prošel jsem oba předchozí díly a ochutnávka z trojky mě nebavila o nic méně. Mojí největší obavou nyní je, že Nioh 3 bude schytávat kritiku převážně kvůli tomu, jak vypadá. Modely postav a potvor jsou bez problému. Ale prostředí? Jako by se zaseklo v čase. Znatelný rozdíl oproti dvojce je vidět pouze v nasvětlení.

Kvalitou grafiky se nemůže rovnat dnešním hrám, a to ani při přepnutí grafického nastavení na režim kvality. Zrovna v tomhle případě nevidím důvod, proč by někdo preferoval grafiku před vyšším frameratem. Ještě když rozdíl není na první pohled nijak markantní.

Rok je dostatek času na to, aby se na problémech zapracovalo. Kromě nepříliš vzhledné grafiky by si pozornost zasloužilo i občasné posekávání hry, ale počítám s tím, že zrovna tohle je jen důsledek nedoladěné alfa verze. Docela ale pochybuji, že graficky se do finálního vydání výrazně promění. Nioh 3 tak nejspíš opět budou hráči vychvalovat především díky hratelnosti, která se z dosavadních dojmů vydává správným směrem.