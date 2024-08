Hráli jsme Preserve. Relaxační puzzle hra od slovenských vývojářů baví a vzdělává zároveň

Preserve je hra malá, žádný AAA titul, jež by chtěl hráče ohromit megalomanskými akčními scénami a bohatou výpravou. Naopak, hra je poměrně jednoduchou hříčkou, jejíž hlavní mechanismy pochopí i malé dítě. Zároveň ale platí, že dokonale je ovládnout a dokončit všechny úrovně s nejvyšším možných skóre není žádný med a hra tak dokáže potrápit i ostřílené hráče.

O čem že titul vlastně je? Ve zkratce o zachraňování rozličných přírodních biomů. Co si pod tím konkrétně představit? Po výběru tří typů hratelných a unikátních prostředí se ocitneme na samotné herní mapce. Zde máme za úkol nejdříve stvořit životaschopnou půdu, a to za pomoci deště či jiných vodních prvků. Na úrodné zemině pak můžete vystavět jeden z mnohých dílčích ekosystémů. Vezměme si za příklad biom připomínající přírodu u nás v Česku. Na mapce budujete a rozšiřujete ekosystémy horské, lesní, polní či třeba luční. Ty dále osazujete příslušnými zvířátky, a to tak dlouho, než zastavíte všechen volný prostor.

Hlavní princip, díky kterému se posouváte kupředu, jsou herní kartičky. Na začátku vždy dostanete několik karet, které se dělí do tří hlavních kategorií. Jedním typem zavlažujete půdu a ovládáte vodní toky. Dalším rozšiřujete výše zmíněné ekosystémy, poslední kategorií jsou kartičky se zvířátky. Nové karty získáváte tak, že plníte bodové milníky. Za každou vykonanou akci, za každé rozšíření ekosystému, vypuštění zvířátka, dostáváte bodíky. Jakmile jich je potřebný počet, počítač vám rozdá karty nové. Zároveň v tuto chvíli můžete rozšířit i svou mapku o nové území, jež je možné dále zalesňovat a vylepšovat.

Za různé akce samozřejmě získáváte různý počet bodíků, s čímž je potřeba počítat. Úvodních milníků dosáhnete poměrně snadno, postupem času je ale potřeba se nad svými činy více zamýšlet. Ideální velikost ekosystémů je 12 políček, kam lze umístit až 3 zvířátka. Více políček pak již volné sloty pro faunu nenavyšuje. Naopak méně políček znamená i méně zvěře. Zároveň platí, že přiřadíte-li k ekosystému tři srnky, dostanete několik bonusových bodů. Pokud ale bude každé zvířátko jiné a druhová pestrost tím pádem vyšší, bonus se znásobí.

Jenže, a tady začíná to pravé puzzle, ne všechna zvířata jsou schopná žít ve všech prostředích. Vlk nebude žít na poli, ale jen v lesích a horách. Myšce se naopak v nížinách líbí a do lesa ji nedostanete ani omylem. Totéž platí o budování ekosystémů. V nízko položených lokacích hory nevybudujete. Některé oblasti zase vyžadují dostatek vláhy, další sucho apod. Čím komplexnější a obsáhlejší mapy vytvoříte, tím obtížnější je dosahovat dalších a dalších milníků, dalších levelů.

V pozdějších fázích hry se vám budou hodit speciální kartičky, díky nimž můžete z již obsazených lokací odebrat zvíře a přidat sem jiné. Tím zvýšíte druhovou pestrost a zároveň i celkové skóre. To je důležité i proto, že ziskem předem daného počtu bodů otevíráte v nové hře větší a větší mapky.

Každý průchod má i speciální výzvy, za jejichž splnění získáváte nové speciální karty, například mlýn, jež zvyšuje výnos bodů z přilehlých oblastí. Těchto výzev je zde ale zatím poměrně málo, což je dle mého škoda. Jelikož právě tento mechanismus oživuje hraní a vnáší do jinak docela jasného a přímočarého herního schématu nový, osvěžující prvek a hlavně nové taktické možnosti.

Jednotlivé milníky jsou naopak dle mého navržené velmi dobře. K otevření větších map vám stačí být průměrně zručný stavitel a stratég. Pokud ale chcete dosáhnout maximálního skóre, pak se již řádně zapotíte a budete muset využít veškerých prvků a možností na množení bodů, které hra nabízí.

Ke znovuhratelnosti přispívá množství a pestrost biomů. Ty jsou zatím tři, ale čtvrtý se chystá. Je zde výše zmíněný biom lesů a plání středního podnebného pásu, dále je zde pás tropický a v neposlední řadě můžete vyzkoušet i svět podmořský. Každý biom má svá specifika, svá unikátní zvířata a ekosystémy. Tím pádem je u každého z nich potřeba upravit svou strategii a styl hraní.

Celkový obsah rozšiřují i další herní módy. Krom klasického stavění je zde u každého biomu i puzzle režim. Jde o výzvu, kdy na předpřipravené mapě musíte dosáhnout předem daného skóre, a to jen za použití karet, jež máte od začátku v ruce. Pro ty, kdo hledají pouze relax a odpočinek po náročném dni v práci, je zde i kreativní mód, ve kterém jsou všechny možnosti hry plně odemčeny a vy si tak na mapě můžete dělat co chcete a to bez omezení. Na to, že je hra zpřístupněna pouze v rámci předběžného přístupu, to je docela slušná nálož obsahu.

Preserve je navíc již poměrně vyladěný a stabilní titul, jež netrpí takřka žádnými technickými nedostatky. Hra je kompletně v češtině, čehož se týká asi jediná chybka, které jsem si povšiml. Jde o místy nedokonalý překlad anglických textů do češtiny. Některé popisky jsou totiž stále v angličtině, zároveň ale nejde o nic častého. Přesto například děti, které neumí anglicky, by to mohlo zmást.

Další menší výtku bych měl k tomu, že bych si ve hře dokázal představit nějaký silnější výchovný prvek. Například nějaké zajímavé, graficky zpracované počtení o tom, co ve hře vlastně děláte. Tedy, že uchováváte přírodu pro další generace. Myslím, že něco takového by určitě mělo šanci oslovit, a to převážně mladší a po poznání toužící hráče. Ale na druhou stranu musím uznat, že jde jen o mou osobní poznámku, která na kvalitách hry nic nemění.

Co potěší je naopak grafické zpracování. Vizuál je dost stylizovaný, barevný a hravý. Rozhodně skvěle doplňuje celkovou atmosféru hry. Tedy žádný spěch, relaxace, poklidné řešení hádanek a sbírání bodíků. Nic náročného, nic nervy drásajícího, ale klasická oddechová zábava bez nějakých větších ambicí. Což u takovéhoto malého indie titulu rozhodně stačí.

Za zmínku v tomto ohledu stojí snad jen to, že u větších map jsem měl občas problém s přehledností. Tedy v jakém ekosystému je ještě místo pro zvířenu, kde je ještě volné políčko k zástavbě apod. Naštěstí je možné zapínat a vypínat doplňující informace k celé mapě. Stiskem klávesy si tak zobrazíte, nakolik jsou vaše oblasti zaplněny, či kde je ještě místo, zároveň vidíte i to, jak využíváte vodní zdroje a další maličkosti, což přehlednost přeci jen do jisté míry zvyšuje.

Preserve je tak další zdařilou ukázkou toho, jak by měl poctivý Early Access vypadat. Nabízí již odladěnou a vychytanou hru se zábavnou hratelností a vypilovanými herními mechanismy. Zároveň oplývá slušnou porcí obsahu, která vám nabídne dlouhé hodiny kvalitní, oddechové zábavy. To vše zabalené ve slušivém a atraktivním vizuálu nenáročném na hardware a také s kompletním českým překladem. Pokud tak hledáte relaxační hru, která zaujme jak dospělé, tak vaše ratolesti, je pro vás Preserve jasnou volbou.