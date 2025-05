Hráli jsme RuneScape: Dragonwilds. Kéž by každý předběžný přístup vypadal takhle nadějně

RuneScape: Dragonwilds už je ve vývoji nějakou dobu. Měl několik alfa testování, které nebyly plně otevřené veřejnosti. Teď jsme se konečně dočkali a Dragonwilds přišel do předběžného přístupu na Steam a je to pecka. Na první pohled vás uchvátí grafické zpracování, které není realistické, ale má své kouzlo. Vsází spíše na takový odlehčený výtvarný styl, který ovšem nijak neznehodnocuje krásu prostředí.

Když se přesuneme k tomu hlavnímu, neboli herní náplni, jedná se o klasický survival, jak ho známe z žánrových klasik. Máme spoustu materiálů a nástrojů, kterými je můžeme obdělávat. Od dřeva až po železo, v Dragonwilds naleznete všechno. Čím se ovšem liší od ostatních, je zpracování těžby, která se pojí s kouzly.

Zde má jakákoliv činnost svůj strom dovedností, který se vylepšuje pasivně tím, že činnost provádíte. Tyto dovedností stromy poté obsahují na určité úrovni aktivní dovednosti. U kácení stromů je to například kouzlo, které vám umožní pokácet více stromů naráz jedním seknutím. U těžby nerostů je to kouzlo, které celý depozit odpálí najednou a vy jen posbíráte materiál.

Takových kouzel je ve hře docela velké množství a mají vliv i na pohyb nebo zbraně. S tím se ovšem také pojí materiál, který pro používání kouzel potřebujete. Jedná se o jakýsi magický kámen, který vytěžíte a posléze z něj uděláte runy. Právě tyto runy slouží jako mana a jsou zapotřebí k používání kouzel.

Zbraní je ve hře také dostatek a opět taková ta klasika jako luk, meč, sekera, palcát, a kouzelnická hůl. I přes jednoduchost zbraní má každá něco do sebe. Jedna je rychlejší, druhá zase dává více poškození. Nic výjimečného. Krása ovšem spočívá v příjemném a docela i náročném soubojovém systému.

Ten se snaží držet na moderní vlně inspirované soulsovkami, takže máte úhyb, těžký a lehký útok a blok. Krása tohoto systému spočívá především v různorodosti útoků nepřátel, kdy ne každý útok se dá vyblokovat a ne každému se dá uskočit. I když se jedná o standardní systém, zde je zpracován na výbornou.

Co nesmí v žádném správném survivalu chybět, je vyrábění a stavění. O těžbě jsme se již pobavili, a tak je čas na to, co s materiálem udělat. A je toho dost. Dragonwilds se neomezuje pouze na praktické věci jako dům nebo stroje na výrobu, vsází i na kosmetickou stránku a vyrobit si tedy můžete nejrůznější doplňky jako obrazy nebo stojany na trofeje.

Celkově je stavba velmi příjemná a intuitivní. Nenarazíte na to, že stěnu dáte jinam než jste chtěli, nebo že ji vůbec nebudete moci v menu najít. Stejně je na tom i výroba, kdy jednotlivé kategorie předmětů jsou rozděleny přehledně tak, abyste našli vždy to, co potřebujete.

Co se týče řízeného postupu hrou, tak vás vede za ruku jakási v uvozovkách příběhová linka, která vám říká, kam máte jít, jaký materiál udělat a co hledat. Konverzace jsou ale krátké a většinu času tak budete světem bloudit na vlastní pěst pouze se základními informacemi, což je dobře. Hra vám dá dostatek volnosti na nasazení vlastního tempa.

V této fázi vývoje se dostanete od dřevěných zbraní až k železným, to samé platí i u brnění. Mapa je rozdělena na oblasti a vy byste je měli navštěvovat postupně, jak naznačuje hlavní linka. Oblasti jsou totiž rozděleny podle síly vašeho vybavení, a abyste sílu vybavení zvýšili, musíte zpravidla najít dostatek materiálu z předešlé oblasti.

V tomto ohledu hra velmi připomíná Valheim, který má progresi vyřešenou dost podobným způsobem. A ostatně se dá říct, že Dragonwilds se nechal silně inspirovat Valheimem. Narazíte na stejné materiály i dosti podobné způsoby a recepty jak je zpracovávat. Progrese je v tomto smyslu také téměř totožná.

Nicméně bych RuneScape neoznačil za kopii Valheimu, jelikož Dragonwilds dává všemu trochu svého jedinečného doteku. Tento dotyk se nedá úplně slovy popsat, ale je to pocit, že děláte něco známého, co je vlastně ale úplně jiné. A takto to je celou dobu. Koncept je známý, provařený, ale stejně si nemůžete pomoct a říkáte si, že takhle jste to ještě nikdy neviděli

RuneScape: Dragonwilds je pro mě příjemným překvapením a silným favoritem na úspěšný výstup z předběžného přístupu. Pokud se podaří vývojářům udržet stejnou kvalitu přidávaného obsahu, tak se můžeme těšit na skvělý survival zážitek, který také nabízí kooperaci.