Hráli jsme Scarlet Deer Inn. České vyšívané dobrodružství je temnější, než jsme mysleli

České studio Attu Games, které čítá tři členy, se po pěti letech od vydání Feudal Alloy blíží k dokončení dalšího projektu. I když je Scarlet Deer Inn opět dvojrozměrná skákačka, žánrově je to docela jiná záležitost. U nás i ve světě zaujala hlavně díky své grafice. Animace všech postav a zvířat jsou vytvořené z vyšívaných obrazců, které jsou následně převedeny do digitální podoby.

Díky tomu už od prvních momentů získává Scarlet Deer Inn pohádkový nádech. Tomu dopomáhá i zvolené prostředí. Do děje vstupujeme s Eliškou, mladou majitelkou hostince. Vesnice, do které se nejspíš nastěhovala docela nedávno, vypadá jako středověký český venkov. Zprvu se zdá, že to bude příběh o obyčejném sousedském pošťuchování a urovnávání vztahů. Po svižném úvodu, kdy poznáte Eliščiny sousedy, se ale atmosféra razantně změní.

Nebudu přímo prozrazovat, co Elišku čeká. Demo si přeci jen už může vyzkoušet každý z vás na Steamu. Z pohádky ale atmosféra velmi rychle potemní a nemá vůbec daleko od hororů. Tvůrci už při oznámení říkali, že oheň bude naším nejlepším spojencem. A předvádí to i v praxi. Ocitáme se v podzemí, kde bez hořící pochodně nemáte šanci najít správný směr. Eliška se navíc ve tmě necítí zrovna nejlépe, a tak si nemůžete dovolit zůstat v temnotách příliš dlouhou dobu. Jinak vás čeká návrat k poslednímu záchytnému bodu.

Scarlet Deer Inn v jeskynních komplexech kombinuje skákačku s logickou hrou. Eliška má sice pochodeň. Ta ale nevydrží hořet příliš dlouho. Po cestě tedy musí zapalovat další louče na zdech či další ohníčky, aby si mohla stále svůj vlastní oheň obnovovat. Pokusů, kdy jsem špatně skočil nebo jsem nenašel další místo pro rozdělání ohně, jsem zažil docela dost. Opakování stejných pasáží ale nepůsobí tak úmorně, protože si v komplexu chodeb můžete zpřístupnit zkratky. Tedy pokud najdete potřebnou páku.

Pochodeň vedle svícení poslouží také jako zbraň. Akce jsem si během dema moc nevyzkoušel. Švihání ohněm jsem využil spíš k prorážení překážek. Abyste objevili všechna tajemství, bez bystrého oka se neobejdete. Vidíte, že temnotou lehce prosvěcuje světlo? Je dost pravděpodobné, že vám v cestě stojí zničitelná překážka, nebo křoví, které lze spálit. Občas sice narazíte na slepé uličky, ale chodeb nebylo zase tolik, abych se dokázal ztratit. Při průzkumu jsem také našel jakési bělavé ohníčky. Nebylo řečeno, jestli jde jen o sběratelské věci, nebo jestli budou i k něčemu užitečné. To se asi dozvíme až v plné hře.

Technicky nemám Scarlet Deer Inn co vytýkat. Nenarazil jsem na žádný problém a optimalizace je také parádní. Můj notebook rozhodně nepatří mezi výkonné stroje, a i přes to mi hra běžela bez jediného záškubu. Už od pohledu se od ní samozřejmě nedá čekat, že vyždímá nejnovější grafické karty na maximum. Grafika prostředí není tak náročná a fotorealistická, ale zato krásně malovaná. Funguje bez problému a dobře doplňuje vyšívané postavičky.

Vypíchnout si vedle grafiky zaslouží hudební doprovod. Tradiční nástroje krásně dotvářejí atmosféru středověkého venkova a na samotný závěr vás čeká opravdu povedená skladba. Snad bude podobných v plné verzi vícero. No a kdy že se jí dočkáme? To autoři zatím neprozradili. Máme alespoň potvrzené, že vedle PC se Scarlet Deer Inn chystá také na Xbox a Nintendo Switch. Demo mě navnadilo, abych vydání nadále vyhlížel a jsem zvědavý, jak hluboko do temnot nás Eliščin příběh zavede v dalších kapitolách.