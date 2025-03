Hráli jsme Solasta 2. Komplexní RPG ze staré školy, ve kterém není nutné konflikty řešit silou

Jako další titul v rámci Next festu na Steamu jsme vyzkoušeli hutné tahové RPG, které vás přenese do zajímavého fantasy světa, ve kterém se utkáte s hrůznými silami temnoty. A zatím to vypadá na hru jak komplexní, tak zábavnou.

V demu Solasty II se vám dostane do rukou nesourodá banda 4 hrdinů, jež se vydá navštívit svou kamarádku do vzdálené vesnice sužované podivnými otřesy. Vy tak musíte vypátrat, co tyto otřesy způsobuje a samozřejmě je zastavit. Může za to drak, který se potuluje kolem? Kmen podivných bytostí, jež ke drakovi vzhlíží? Nebo něco úplně jiného?

Demo hry je celkem rozsáhlé a jeho dohrání vám zabere minimálně dvě a půl hodiny herního času. Za tu dobu toho stihnete poměrně dost. Navštívíte malebnou vesnici s obchodníky a s dalšími NPC, které vám zadají řadu rozličných úkolů. Dále se podíváte na pobřeží zdecimované zemětřesením, abyste se záhy vydali prozkoumat tajuplné jeskyně pod vesnicí, jež skrývají mnohá hrozivá překvapení a nebezpečí.

Solasta obsahuje klasické RPG propriety. Po cestě sbíráte vybavení, zbroj a zbraně, které rozdělujete mezi své hrdiny. Každý je trochu jiný. Máte zde klasického bojovníka, kouzelníka, zloděje a jakéhosi paladina, který kombinuje boj na blízko s magií. Každý z nich oplývá plejádou schopností a unikátních akcí, které využijete zejména v boji, ale také během rozhovorů.

Pohyb po mapě je klasicky real-time, jakmile se ale dostanete do akce, přepne se hra do tahového režimu. Souboje jsou poměrně dost taktické a komplexní. Škála možností je opravdu široká. Každá z postav totiž využívá dvě sady zbraní, například meč a luk, kouzla a dýku apod. K tomu schopnosti speciální, jako je uzdravování, speciální útoky, posilující aury, požehnání a mnoho mnoho dalšího.

Boje jsou docela náročné. A to i proto, že zde chybí tutoriál, takže si na vše musíte přijít sami. Zároveň akčních bodíků není moc. Každá z postav ve svém tahu může popojít a provést jednu akci plus občas jednu akci speciální.

Náročnost zvyšuje to, že procentuální úspěšnost zásahu nepřítele je poměrně malá. Často se tak stane, že jednoduše minete. Navíc údery nejsou kdo ví jak ničivé, takže na zdolání silnějších zlounů je potřeba většinou dost akcí. Naštěstí i nepřátelé celkem často minou, zato ale když se trefí, jsou jejich ataky velmi ničivé.

Výsledek souboje je i proto mnohdy záležitostí štěstěny. Zda se trefíte a soupeř naopak nikoli. Zda máte dobře rozestavené postavy nebo ne. Zda využijete tu kterou schopnost v pravý okamžik nebo ji vyplýtváte zbytečně. I několik přerostlých krabů tak není úplně snadné porazit. A poslední souboj v demoverzi je už pak náročný až až. Krom soupeřů totiž závodíte i s časem.

Mnoho situací ale nemusíte řešit poměřováním svalů. Naopak, mnoho ožehavých konfliktů lze řešit domluvou. Ani to ale není vše. Místo konfrontace se skrze nebezpečnou oblast můžete i proplížit. Případně se plížením dostat ke klíčovému předmětu, díky němuž se vykecáte z potenciální bitky. Možností je tak spousta, stačí být trochu všímaví k okolí a vše si s rozmyslem naplánovat.

Potěší i vizuální stránka hry, která je rozhodně nadprůměrná. Grafika je osobitá, plná rozličných prostředí, detailů, ale i velkolepých scén. Slušná je ale i hudba a zvukový doprovod.

Demo dle tvůrců pochází z pre-alphy, ale na rozdíl od Gothicu, který se nachází ve stejné fázi vývoje a který jsem hrál před tímto titulem, je Solasta II mnohem stabilnější, bez nějakých výrazných bugů a nedotažeností. Naopak, vše docela slušně funguje. Snad jen pathfinding není zatím úplně vyladěný. Případně se mi jednou jedinkrát stalo, že mi vyběhla hláška Game over a to bez jakéhokoliv důvodu.

Celkově se ale v Solastě II skrývá značný potenciál. Máme zde robustní taktické RPG s propracovaným bojovým systémem, který ale zároveň nerezignuje ani na další možností, jak obtížné situace řešit i bez boje. Uvítal bych tutoriál, který snad v plné verzi bude. Také si nejsem jist tím, zda nejsou boje až příliš složité, čímž v důsledku může utrpět plynulost a spád hry. Ale jinak Solasta vypadá více než nadějně.