Hráli jsme Tempest Rising. Strategie postavená na nostalgii série Command & Conqeur

V rámci Next Festu na Steamu jsme vyzkoušeli i demoverzi Tempest Rising, které nás uvede do světa vzpamatovávajícího se z jaderného holokaustu. Brutální válka ale dala vzniknout i speciální komoditě, jež může změnit svět, potažmo nahradit veškeré energetické zdroje. Její jméno je Tiberium. A dvě dosti odlišné frakce GDI a NOD bojují o to, kdo z nich získá na světě převahu a mocné Tiberium zkrotí.

Jsou vám názvy povědomé? Jasně, užil jsem ty ze série Command & Conquer. Jelikož zápletka je takřka identická. Tiberium si tak vyměňte za Tempest. A místo GDI a NOD si dosaďte GDF a Tempest Dynasty. Jinak je vše jako přes kopírák. Ono to ale v důsledku příliš nevadí, důležitá je zde totiž hratelnost a ta je dle několika hodin, které jsem ve hře strávil, parádní.

Demoverze nabídla první dvě mise z kampaní obou frakcí. Zároveň bylo možné zahrát si mód Skirmish se třemi mapami. Což je dle mého docela slušná nálož obsahu. Mise byly klasicky hlavně seznamovací, přesto se mi dostalo do rukou slušné množství jednotek, a to hlavně těch pozemních.

Náplň misí potěšila. Jde často o mix různých úkolů a přístupů. Často začínáte bez základny a s partou hrdlořezů se probíjíte nepřátelskými liniemi, abyste následně obsadili nebo konstruovali vaši základnu, rozjíždíte výrobu a chystáte se na drtivou poslední ofenzívu. Nechybí ale ani časově omezené úkoly, pronásledování důležitých osob nebo třeba evakuace těžebních strojů.

Mise jsou dost členité a zajímavé, kdy tvůrci stále přicházejí s něčím novým, se zvraty, úkoly, a to jak primárními, tak sekundárními. Na obrazovce se tím pádem neustále něco děje. Výzev přibývá, akce se stupňuje.

Zajímavé jsou i jednotky jednotlivých frakcí. GDF sází na technologickou převahu, jsou zde tak moderní tanky, ale třeba i operátoři dronů nebo vrhači granátů. Tempest Dynasty jde trošku staromódnější cestou. Méně opancéřované tanky doplňují rychlá vozítka. Mezi pěchotou naleznete například chlapíky s plamenometem, které udělají krátký proces s nepřátelskými vojáky.

Většina jednotek má speciální schopnosti. Pěchotní vozidla například mohou vyvolat šokovou vlnu a paralyzovat vojáky druhé strany. Operátor dronu umí vyslat letadélko a zničit výbušné barely, jež se příhodně nacházejí u nepřátelských staveb apod.

Hodně důležitou roli hrají inženýři. Ti mají mnoho schopností. Opravují bojovou techniku, obsazují nepřátelské budovy, staví kryty, ale též pokládají miny, případně je dokáží zneškodnit. Rozhodně tak není na škodu jich vždy mít pár po ruce.

Každá jednotka v bojové vřavě leveluje a stává se ještě mocnější. Neplatí to ale jen pro vaše vojsko. Za plnění úkolů a za sbírání různých bonusů zde totiž můžete mezi misemi nakupovat i další vylepšení. Rychlejší stavění, vyšší odolnost jednotek, automatické léčení a mnoho dalšího.

Pěkné jsou i cutscény mezi misemi, kdy se například můžete i doptat na detaily misí. Nefunguje ale odklikávání dialogů a musíte si tak vyslechnout každý jednotlivý detail. Obě frakce navíc oplývají dost odlišným a unikátním vizuálním stylem. GDF je hi-tech, zatímco Tempest Dynasty je naopak dost retro. Grafika samotná je pohledná a detailní. Výtku bych měl jen v tom, že se mi na obrazovce občas prolínaly jednotky mezi sebou. Případně pakliže bylo na monitoru více vozidel, trochu blbnul pathfinding.

Zatím to ale vypadá tak, že Tempest Rising nabídne to, co nám tvůrci C&C již dlouhou dobu nabídnout nedokázali nebo nemohli. Hutnou a svižnou real-time strategii, jež staví na žánrových klasikách, ale která přidává i nějakou tu inovaci a svěží novinky. Jak vše dopadne, se dozvíme již brzy, hra totiž vychází již 24. dubna tohoto roku.