Hráli jsme The First Berserker: Khazan. Soulsovka pro běžné smrtelníky

I když sám nejsem přílišným fanouškem her typu souls-like, Khazan mě oslovil hned na první pohled. Může za to stylizace, kterou byste asi od soulsovky neočekávali. Pokud znáte některé z her, které adaptují nebo vycházejí z anime, tak jste tady doma, protože Khazan staví přesně na těchto základech.

Ať už jde o modely postav nebo prostředí, vše vypadá na pohled krásně. I když by se pro některé mohlo zdát, že tato stylizace není pro soulsovku úplně ideální, nemějte strach. V akčních pasážích vypadá vše lépe, než jsem i já sám čekal a bossové jsou díky tomu více jedineční.

Co se týče samotného souboje, ten tvořil alespoň v demoverzi 90 % celkové herní doby, což se dalo čekat. Jeho zpracování vychází již z ověřených a u hráčů oblíbených mechanik. Máte k dispozici lehký a těžký útok, které se zároveň řetězí do různých kombinací. K ofenzivnímu použití ovšem dostanete ještě pár vychytávek navíc.

Například granáty, i když ne tolik časté, stále velmi dobře použitelné v boji. A co víc, každý takovýto předmět disponuje zpravidla specifickým elementem, takže pokud máte granáty hořlavé, po pár hodech nepřítele zapálíte, což mi mnohokrát usnadnilo život. K defenzívě budete využívat především úhyby a bloky. Dojde také na perfektní bloky, ale ty zde fungují trochu jinak než v jiných titulech. Perfektní blok vám automaticky neumožní protiútok, pouze oslabí nepřítelovu výdrž.

I když se to může zdát jako ne příliš vysoká odměna za dokonalé načasování bloku, ve větším měřítku je to velmi užitečný nástroj. Nejen, že díky tomu i vaše postava spotřebuje méně výdrže při blokování, ale nepřítel, který například řetězí útoky, bude po celé jeho předváděčce naprosto vyšťavený. To posléze vede k momentu, kdy máte možnost volně útočit, dokud se zase nezmátoří. To samé ovšem platí i pro vás.

Pokud budete vše jen běžně blokovat, po chvíli vám dojde výdrž a Khazan bude prostě jen stát na místě a schytávat útoky, nemůžete ani uskakovat, protože na to je také potřeba trocha výdrže. Celá dynamika soubojů, kdy je klíčem k úspěchu managment výdrže, mi dávala docela zabrat,. Jeden útok sem, druhý tam, pak špatně vyblokuju útok a jsem jak skála. Nicméně i přes relativní náročnost je soubojový systém svižný a jeho základy si osvojíte velmi rychle.

Dalším defenzivním prvkem jsou různé předměty, které poskytují obranu proti elementálnímu poškození, jako je mráz nebo oheň. Souboj nabízí dostatek prostoru k vyblbnutí, což je u každé hry tohoto typu žádané. Celkově mi ovšem přišlo, že náročnost nepřátel se nerovná klasickým souls-like titulům. Jsou více benevolentní a také více předvídatelní, jejich útoky nejsou vůbec nepředvídatelné. Například loňský hit Wukong, který ani nebyl souls-like, mi dával zabrat daleko více. Samozřejmě se jednalo pouze o demo a je možné, že obtížnost bude stoupat postupem hrou.

Khazan je opravdu souls-like. Najdete zde záchytné body, kde si vylepšujete postavu a ukládáte hru, zde nemají podobu ohničků, ale meče. Postavu si můžete vylepšovat na klasických atributech jako jsou síla, výdrž, vitalita a tak dále. Také zbroj se vám do statistik promítne a stejně tak i do vzhledu vaší postavy. Léčení není garantované ve všech situacích. Ze začátku jsou k dispozici tři nabití léčivého předmětu, a když dojdou, tak dojdou jako v každé jiné soulsovce a nezískáte je zpět, dokud nedorazíte k dalšímu meči.

Zároveň při smrti ztratíte všechny zkušenosti, které využíváte, k již zmíněnému vylepšování atributů. Souls-like prvky tady jsou, náročný ale benevolentní soubojový systém také a v neposlední řadě hezký grafická stylizace. Upřímně si myslím, že The First Berserker: Khazan stojí za vaši pozornost, pokud jste i nejste fanouškem soulsovek. Samozřejmě demo verze může skrývat určité nedostatky, jako je příběh, ze kterého v něm nebylo téměř nic, ale z toho, co jsem si měl možnost vyzkoušet, zatím nepůsobí jako špatná hra.