Hrdinové v Marvel Rivals brzy přivítají kompletní Fantastickou čtyřku. První sezóna bude plná upírů

Řada hráčů před vydáním zvěstovala hrdinské týmovce Marvel Rivals nepříliš velké úspěchy. Nakonec to je ale pro čínský NetEase ohromný úspěch. Jen na PC ji denně hraje několik stovek tisíc hráčů a nevypadá to, že by čísla měla opadnout. Právě naopak, v pátek 10. ledna v 10:00 našeho času odstartuje první plnohodnotná sezóna jménem Eternal Night Falls.

Sezóna potrvá tři měsíce, přičemž obsah je rozdělený na dvě poloviny. V té první můžete očekávat Mistra Fantastica a Invisible Woman, dvě z hlavních tváří Fantastické čtyřky. Právě tahle partička vědátorů oplývajících nevídanými schopnostmi sehraje důležitou roli. Dr. Strange se porval s Draculou, následkem čehož se vychýlil Měsíc ze své orbity. Město je uvrženo do věčné tmy, díky čemuž mají upíři pré. Nepřátele lze porazit jedině kombinací magie a vědeckých znalostí.

Mistr Fantastic se nám rovnou předvedl v akci. Tento elasťák spadá do třídy duelistů, kdy svými flexibilními končetinami přetáhne každého, kdo mu stojí v cestě. Navíc se zdá docela mobilní. Invisible Woman pak patří mezi stratégy. Hraní za ni nebude tak zběsilé a více musíte uvažovat nad využitím své neviditelnosti a štítu. Pokud jde o Human Torche a Thinga, ti by měli do hry dorazit zhruba za 6 nebo 7 týdnů.

Není to jen o postavách. V rámci sezóny přibydou také tři nové mapy spolu s herním módem Doom Match. O něm zatím tvůrci bližší informace neprozradili, ale nejspíš lze očekávat odlehčenější akci bez přehnaného strategizování.

Tohle všechno hráči dostanou zdarma, ale samozřejmě bude příležitost utratit pár stovek. S příchodem sezóny začíná také nový battle pass, který nabídne dvojnásobek obsahu oproti předchozímu. Mimo jiné zahrnuje 10 kostýmů laděných do upírské tematiky. Vyjde vás na 990 Lattice, což je místní prémiová měna. V přepočtu vás 1000 Lattice vyjde na 240 Kč. Splněním battle passu se vám navíc vrátí 600, takže to ani zdaleka není žádný přepal.

Eternal Night Falls potěší také kompetitivní hráče. Chystá se řada balančních úprav, které určitě zahýbou metou. Duelisté s útoky na dálku dostanou nerfy, zatímco Vanguardi jako kapitán Amerika nebo Venom budou o něco silnější.

Začátek sezóny znamená také reset rankedů. Každý hráč se posune o 7 divizí níže. Nejde tedy o drastický restart, kdy by začínali všichni od těch nejnižších ranků. Ve výčtu ranků najdete nově Celestial mezi Grandmasterem a Eternity. Díky tomu by se zápasy na vyšší úrovni měly lépe vyvážit. Vývojáři se ve svém videoreportu soustředili pouze na první polovinu sezóny. Druhá poloviny dostane pozornost, až se přiblíží její vydání.