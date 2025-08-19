Hromada novinek v GeForce Now. Nvidia slibuje dvakrát více her, rozlišení 5K, až 360 fps a lepší obraz

Nvidia na Gamescomu odhalila velkou aktualizaci pro streamovací službu GeForce Now. Hlavních novinek se dočkají zejména uživatelé nejvyššího tarifu Ultimate, který stojí 599 Kč měsíčně či 2990 Kč na půl roku.
Stream nově poběží na virtuální grafické kartě na úrovni GeForce RTX 5080. Přesně tato to nebude, Nvidia v cloudu používá odlišné akcelerátory. Firma uvádí, že v serverech teď má procesory s jádry Zen 5 a zmíněné akcelerátory s výkonem 62 TFLOPs a 48 GB VRAM (standardní RTX 5080 má 16 GB).
Až 5K120 nebo 1080p360 fps
Díky architektuře Blackwell se zvýšil přirozený výkon, ale GeForce Now zároveň umí využít i vícesnímkové generování obrazu DLSS 4. Maximální rozlišení se zvýšilo ze 4K na 5K (5120 × 2880 px) pi 120 fps. V 1440p nabídne až 240 fps a v 1080p pak 360 fps (dříve „jen“ 240).
Ze tiskového vyjádření Nvidie to zatím vypadá, že nejvyšší rozlišení zatím bude dostupné jen na obrazovkách od LG. Mluví totiž o podpoře jeho 5K OLED monitoru připojeného k PC nebo Macu. Zároveň firemní OLED TV mají jako první nabídnout obraz ve 4K120 včetně HDR. A na Steam Decku s OLED displejem už půjde streamovat při plných 90 fps, nikoliv jen 60.
|
|Free
|Performance
|Ultimate
|sestava
|4c CPU, GTX 1060
|8c CPU, GeForce RTX 3060
|16x CPU, GeForce RTX 5080
|délka relace
|1 hodina
|6 hodin
|8 hodin
|měsíční omezení
|–
|100 hodin
|100 hodin
|čekání na připojení
|nejdelší
|krátké
|nejkratší
|obraz
|1080, 60 fps
|až 1440p, 60 fps, RT
|až 2880p, 360 fps, RT, HDR
|zvuk
|2.0
|5.1
|7.1
|podpora ultraširokých monitorů
|ne
|ano
|ano
|DLSS Frame Gen
|ne
|ne
|ano
|Nvidia Reflex
|ne
|ne
|ano
|Cloud G-Sync
|ne
|ne
|ano
|reklama
|ano
|ne
|ne
|cena za měsíc
|0 Kč
|299 Kč
|599 Kč
|cena za 6 měsíců
|0 Kč
|1499 Kč
|2990 Kč
|příplatek za dalších 15 hodin
|–
|2,99 $
|5,99 $
Lepší obraz
Obraz bude lepší nejen díky vyššímu rozlišení a snímkové frekvenci, ale též technologii Cinematic-Quality Streaming (CQS). Nvidia provedla úpravy na straně komprese a přenosu obrazu. Ten nově může využívat datový tok až 100 Mb/s (doteď 75 Mb/s). Coby formát se používá AV1 s YUV modelem a plnou barevnou podporou (4:4:4 chrome sampling a 10b na kanál).
K tomu si Nvidia pomáhá AI filtry, které mají minimalizovat šum, rozostření nebo zachovat čitelný text uživatelského rozhraní. CQS pak obecně pomůže minimalizovat artefakty a vrátit detaily do tmavých scén.
Nvidia dále spolupracuje s největším poskytovateli internetového připojení, aby dále snížila odezvy. V ideálních podmínkách už dosahuje latence jen 30 ms. Toho firma dosáhla při hraní Overwatche 2 při 360 fps. Na PS5 Pro při 120 fps byla odezva 49 ms.
Dvakrát větší knihovna her
V katalogu GeForce Now je momentálně asi 2300 her, které jsou dostupné okamžitě ke spuštění. Díky nové funkci Install-to-Play se však katalog zvětší o dalších více než 2200 titulů ze Steamu. A k tomu všechny budoucí, u kterých cloudové hraní povolí autoři. Nvidia už tak nebude muset všechny hry schvalovat ručně.
Má to ale také nevýhodu. Tyto hry se budou muset nejdříve stáhnout. To půjde rychle, protože Nvidia má se servery Steamu rychlejší spojení než vy. Omezená je však kapacita. U tarifů Performance a Ultimate je v ceně 100GB úložiště, avšak po ukončení relace se smaže. Takže hru bude příště nutné znovu nainstalovat. (A doufat, že podporu ukládání pozic do Steam Cloudu.)
Můžete si však přikoupit trvalé úložiště, které uchová data mezi relacemi. Za kapacity 200, 500 a 1000 GB si Nvidia účtuje 3, 5 a 8 dolarů měsíčně.
Zdroje a další informace: Nvidia